ВИДЕО | Сеть взорвала очень смешная пародия на интервью Дудя с Кучерой

Как подметили зрители, комик в коротком семиминутном видео показал всю суть трехчасового интервью актера, который поддерживает вторжение РФ, но не может объяснить почему. Правда, в ролике, опубликованном на YouTube, „Кучера“ и „Дудь“ говорят вовсе не о политике.

Великий в образе интервьюера загадывает своему гостю простую детскую загадку: „Зимой и летом одним цветом?“

„Кучера“ всячески уклоняется от ответа, поскольку, очевидно, не знает его. Он начинает рассказывать обо всем подряд, что вовсе не касается темы: о родах жены, сведеньях какого-то знакомого, временах года, лыжах, цветах и детях, которые „тоже цветы жизни“.

„Дудь“ перебивает своего гостя в попытках услышать от него конкретный ответ на конкретный вопрос, как это и было в оригинальном интервью.

Стоит также отметить, что Оскар Кучера пришел на запись интервью в футболке с надписью RANEVSKAYA, но юморист для пародии подобрал более подходящий для него лук – футболку с надписью SKABEEVSKAYA.



Комментаторов восхитило талантливое перевоплощение Великого в героев. Под видео они писали: „Надо быть очень умным и талантливым, чтобы так правдиво показать тупость персонажа. Спасибо, Юрий, за мгновения радости и смеха в это тяжелое время“, „Это шедевр“, „Вот это талантище! Так перевоплотиться в своих героев! Те же жесты, форма диалога, а внешность... Юр, ты не устаешь нас поражать“, „Как классно было бы, если бы этот Оскар увидел эту пародию! Юрий великолепен“, „Как точно с юмором передали суть интервью. Очень похожи. Голоса, интонации, жесты!“, „Вжиться в Кучеру – это сильно. Главное, не сойти с ума“.