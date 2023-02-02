Онколог перечислил продукты, провоцирующие образование полипов

В первую очередь эксперт предостерег от злоупотребления продуктами, содержащими дрожжевые грибки и глютен, а также молочной продукцией, рафинированным маслом, сахаром.

„Никто не говорит, что надо отказаться от этих продуктов совсем, но ограничить их количество определенно стоит“, – подчеркнул врач.

Все эти продукты, по мнению медика, вызывают воспаление в организме и потому опасны. Также онколог рекомендовал контролировать инсулинорезистентность, которая становится триггером опасных процессов в теле.