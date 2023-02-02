Tопчик
02.02.2023, 15:30

Онколог перечислил продукты, провоцирующие образование полипов

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1997117879
1997117879
ФОТО: Jelena Stanojkovic | Shutterstock

Полипы в кишечнике могут не доставлять дискомфорта пациенту. Однако они нередко становятся причиной колоректального рака. Какие продукты стоит исключить из рациона, чтобы не провоцировать потенциально опасные новообразования, в своем Telegram-канале рассказал онколог Иван Карасев.

В первую очередь эксперт предостерег от злоупотребления продуктами, содержащими дрожжевые грибки и глютен, а также молочной продукцией, рафинированным маслом, сахаром.

„Никто не говорит, что надо отказаться от этих продуктов совсем, но ограничить их количество определенно стоит“, – подчеркнул врач.

Все эти продукты, по мнению медика, вызывают воспаление в организме и потому опасны. Также онколог рекомендовал контролировать инсулинорезистентность, которая становится триггером опасных процессов в теле.

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