31.01.2023, 16:30
Сколько овощей и фруктов достаточно есть в день ради здоровья(1)
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Есть мнение, что нужно съедать пять порций овощей и фруктов в день. К этому утверждению следует отнестись со скепсисом, как и ко всем универсальным советам, — предупреждает Рамблер.
Доктор Дуэйн Меллор, представитель Британской ассоциации диетологов и зарегистрированный диетолог, напомнил, что по данным Всемирной организации здравоохранения нужно съедать полкилограмма фруктов и овощей в день. Это минимум, который поможет снизить количество случаев заболевания.
Однако высчитывать, сколько фруктов и овощей вы уже съели, не стоит. Нужно лишь стараться есть как можно больше разных свежих или замороженных — или, если это невозможно, консервированных — фруктов и овощей два раза в день.