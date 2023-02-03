Можно ли гладить уличных котов?

Дело в том, что даже внешне выглядящие совершенно здоровыми представители семейства кошачьих могут быть переносчиками серьезных, угрожающих вашему здоровью инфекций. Вот только три из них:

1. Токсоплазмоз

Кошки — основные хозяева Toxoplasma gondii, именно в кошачьем организме этот паразит проходит стадию размножения, а затем выходит в мир, чтобы заражать других животных, в том числе и человека. Считается, что хроническими носителями токсоплазмы могут быть до 50% населения планеты.

Чаще всего, токсоплазмоз никак себя внешне не проявляет, однако, несмотря на отсутствие симптомов, Toxoplasma gondii способен проникать в нервную и лимфатическую систему, глаза, в скелетные мышцы и миокард (сердечную мышцу), в другие органы и системы человеческого организма.

Особенно опасен токсоплазмоз для людей с ослабленной иммунной системой и для беременных женщин, так как поражению подвергается плод. При этом токсоплазма остается со своим „хозяином“ надолго благодаря формирующимся в нервной и мышечной ткани цистам.

Хроническую инфекцию связывают с развитием шизофрении, дегенеративных неврологических заболеваний, рака мозга.

Наибольшую славу токсоплазме принесла ее способность влиять на поведение „хозяина“ таким образом, чтобы повысить свои шансы на распространение и, в идеале, попадание в организм кошки.

2. „Болезнь кошачьих царапин“ (фелиноз)

Речь идет об острой бактериальной инфекции, которую вы можете подхватить, если вас оцарапала кошка, или ее слюна попала в уже существовавшую у вас на руке ранку или царапину. Фелиноз вызывается бактерией Bartonella henselae, переносчиком которой являются кошки.

При этом у самих животных заражение бартонеллой может никак не проявляться. Среди симптомов фелиноза у человека — воспаление лимфоузлов, кожная сыпь, головная боль, повышенная температура. У людей с ослабленной иммунной системой инфекция может поражать глаза, нервную систему, внутренние органы.

3. Стригущий лишай (микроспория или трихофития)