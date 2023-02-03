Можно ли гладить уличных котов?(3)
Все мы постоянно встречаем на улице бродячих кошек, котов, котят, которые подвергают испытанию наше добросердечие — они такие милые, их так хочется приласкать, почесать за ушком, покормить, может быть даже взять домой. Но стоит ли рисковать? — задаётся вопросом mail.ru.
Дело в том, что даже внешне выглядящие совершенно здоровыми представители семейства кошачьих могут быть переносчиками серьезных, угрожающих вашему здоровью инфекций. Вот только три из них:
1. Токсоплазмоз
Кошки — основные хозяева Toxoplasma gondii, именно в кошачьем организме этот паразит проходит стадию размножения, а затем выходит в мир, чтобы заражать других животных, в том числе и человека. Считается, что хроническими носителями токсоплазмы могут быть до 50% населения планеты.
Чаще всего, токсоплазмоз никак себя внешне не проявляет, однако, несмотря на отсутствие симптомов, Toxoplasma gondii способен проникать в нервную и лимфатическую систему, глаза, в скелетные мышцы и миокард (сердечную мышцу), в другие органы и системы человеческого организма.
Особенно опасен токсоплазмоз для людей с ослабленной иммунной системой и для беременных женщин, так как поражению подвергается плод. При этом токсоплазма остается со своим „хозяином“ надолго благодаря формирующимся в нервной и мышечной ткани цистам.
Хроническую инфекцию связывают с развитием шизофрении, дегенеративных неврологических заболеваний, рака мозга.
Наибольшую славу токсоплазме принесла ее способность влиять на поведение „хозяина“ таким образом, чтобы повысить свои шансы на распространение и, в идеале, попадание в организм кошки.
2. „Болезнь кошачьих царапин“ (фелиноз)
Речь идет об острой бактериальной инфекции, которую вы можете подхватить, если вас оцарапала кошка, или ее слюна попала в уже существовавшую у вас на руке ранку или царапину. Фелиноз вызывается бактерией Bartonella henselae, переносчиком которой являются кошки.
При этом у самих животных заражение бартонеллой может никак не проявляться. Среди симптомов фелиноза у человека — воспаление лимфоузлов, кожная сыпь, головная боль, повышенная температура. У людей с ослабленной иммунной системой инфекция может поражать глаза, нервную систему, внутренние органы.
3. Стригущий лишай (микроспория или трихофития)
Эта чрезвычайно заразная инфекция вызывается микроскопическими грибками, поражающими кожу и волосы. Очень часто стригущим лишаем люди, особенно дети, заражаются именно от уличных кошек, которые являются переносчиками инфекции, но сами при этом могут выглядеть совершенно здоровыми.
При инфицировании у человека на коже и волосистой части головы появляются красные зудящие кольцеобразные пятна, волосы на этих местах выпадают. В случае ослабления иммунной системы грибковая инфекция может стать хронической.
Имея в виду все эти угрозы, стоит десять раз подумать, прежде чем погладить бездомного котика. А если вы все же это сделали, как можно быстрее и как можно тщательнее вымойте руки.