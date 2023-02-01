5 самых модных диет 2023 года
По данным коммуникационного агентства Ipsos, около 45% населения планеты пытается похудеть. И хотя среди них есть те, кто выбирает для этих целей увеличение уровня физической активности, большинство стремится избавиться от лишних килограммов с помощью диет. Однако не все диеты одинаково полезны, — предостерегает health.mail.ru.
Издание U.S. News & World Report составило список самых популярных и модных диет, с учетом мнения врачей и специалистов в области питания.
Рейтинг публикуется одиннадцатый раз, и его выход уже стал своеобразной традицией. В 2023 году в списке 24 позиции. В него вошли самые популярные системы питания, каждую из которых эксперты оценивали по 11 параметрам. Среди них — простота соблюдения, безопасность, эффективность потери веса в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Средиземноморская диета
Лидерство уже шестой год эксперты отдают средиземноморской диете. Ее основа — фрукты, овощи, бобовые, орехи, зерна, оливковое масло, а также нежирные рыба и мясо.
Среди явных преимуществ этой системы питания — отсутствие необходимости исключать какие-то продукты, считать калории или сокращать углеводы. Рацион при такой диете содержит большое количество клетчатки, витаминов и микроэлементов, кроме того, эффективность средиземноморской диеты подтверждена научными исследованиями.
Из недостатков ученые смогли назвать разве что отсутствие конкретных руководств по соблюдению этой диеты и сложности в приготовлении многих блюд.
Но большинство сходятся во мнении, что это не диета, а скорее образ жизни, в котором нет и не может быть четких правил.
DASH-диета
Второе место отдано DASH-диете, системе питания, которая предназначена специально для тех, кто страдает от повышенного артериального давления. Гипертонию называют тихим убийцей — повышенное давление далеко не всегда дает о себе знать, но при этом губительно действует на здоровье, повышая риск развития смертельно опасных сердечно-сосудистых заболеваний.
DASH-диета предполагает употребление фруктов и овощей, цельных злаков, постного мяса, орехов и нежирных молочных продуктов. Кроме того, этот план питания подразумевает ограничение потребления натрия, что очень важно для снижения повышенного давления.
Эффективность этой диеты как для снижения веса, так и для снижения давления научно подтверждена.
Как и средиземноморская диета — это скорее система питания для планомерного снижения и поддержания веса, быстрого похудения от нее ждать точно не стоит.
Флекситарианство
Полувегетарианская система питания делит с DASH-диетой второе место. В ней предполагается сокращать потребление мяса (но не исключать его совсем), получая белок из бобовых, молочных продуктов и яиц. Фрукты, овощи, цельные злаки можно есть без ограничений.
Диетолог Даун Джексон Блатнер, которая придумала флекситарианство, предлагает устраивать дни без мяса, а также сокращать порции мясных продуктов в те дни, когда мясо разрешено. Тут, кстати, и кроется один из недостатков этой системы питания, на которые обращают внимание эксперты — кому-то жить без мяса может быть сложновато и голодно, а потому подойдет флекситарианство не всем.
Похудеть на флекситарианской диете тоже возможно, но гораздо эффективнее будет, если ограничения питания будут дополнены повышением физической активности.
MIND-диета
Эта диета стала набирать популярность после публикации результатов масштабного исследования, проводимого Национальным институтом старения в США. Авторы статьи заключили, что MIND-диета, позволяет на треть снизить риск развития болезни Альцгеймера и в целом сохранить когнитивные функции в течение более длительного времени.
Основа системы питания MIND — микс из продуктов, разрешенных в средиземноморской и DASH диетах. Это овощи, фрукты, нежирное мясо и рыба с акцентом на особо полезные для мозга ягоды, орехи и листовые овощи.
Большинство сторонников этой диеты выбирает ее ради общего здоровья, а избавление от лишних килограммов становится одним из приятных „побочных“ эффектов ее соблюдения.
Для экспресс-похудения она точно не подойдет, а вот поддерживать вес с ее помощью очень комфортно.
Волюметрическая диета
Система питания для любителей больших порций, автор которой, американский профессор Барбара Роллс, предлагает сконцентрироваться на низкокалорийных продуктах, которые можно есть практически без ограничений, — это фрукты, овощи, цельные злаки, молочные продукты с низким содержанием жира. От продуктов, содержащих насыщенные жиры и добавленный сахар, придется отказаться.
К этой диете придется привыкнуть, нужно время, чтобы понять, какие продукты можно есть, а какие стоит ограничить, но результат скорее порадует: снижение веса, отсутствие чувства голода, разнообразная еда.
Отметим, что среди диет, признанных экспертами наиболее безопасными, нет ни одной системы питания, подразумевающей полный отказ от целых групп продуктов, сильное сокращение калорийности и редкие приемы пищи. Это больше не диеты, а системы питания, к которым можно привыкнуть и соблюдать их годами, поддерживая хорошее самочувствие и здоровый вес.