5 самых модных диет 2023 года

Издание U.S. News & World Report составило список самых популярных и модных диет, с учетом мнения врачей и специалистов в области питания.

Рейтинг публикуется одиннадцатый раз, и его выход уже стал своеобразной традицией. В 2023 году в списке 24 позиции. В него вошли самые популярные системы питания, каждую из которых эксперты оценивали по 11 параметрам. Среди них — простота соблюдения, безопасность, эффективность потери веса в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Средиземноморская диета

Лидерство уже шестой год эксперты отдают средиземноморской диете. Ее основа — фрукты, овощи, бобовые, орехи, зерна, оливковое масло, а также нежирные рыба и мясо.

Среди явных преимуществ этой системы питания — отсутствие необходимости исключать какие-то продукты, считать калории или сокращать углеводы. Рацион при такой диете содержит большое количество клетчатки, витаминов и микроэлементов, кроме того, эффективность средиземноморской диеты подтверждена научными исследованиями.

Из недостатков ученые смогли назвать разве что отсутствие конкретных руководств по соблюдению этой диеты и сложности в приготовлении многих блюд.

Но большинство сходятся во мнении, что это не диета, а скорее образ жизни, в котором нет и не может быть четких правил.

DASH-диета

Второе место отдано DASH-диете, системе питания, которая предназначена специально для тех, кто страдает от повышенного артериального давления. Гипертонию называют тихим убийцей — повышенное давление далеко не всегда дает о себе знать, но при этом губительно действует на здоровье, повышая риск развития смертельно опасных сердечно-сосудистых заболеваний.

DASH-диета предполагает употребление фруктов и овощей, цельных злаков, постного мяса, орехов и нежирных молочных продуктов. Кроме того, этот план питания подразумевает ограничение потребления натрия, что очень важно для снижения повышенного давления.

Эффективность этой диеты как для снижения веса, так и для снижения давления научно подтверждена.