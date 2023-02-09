Почему февраль — самый тяжелый для здоровья месяц

Врач Кирдянкина рассказала, почему в феврале людям особенно тяжело дается необходимость работать и заниматься решением рутинных вопросов. Многие в это время года могут чувствовать себя изнуренными, подавленными, лишенными мотивации — для людей резко возрастает риск таких состояний, как выгорание и депрессия.

„Последний месяц зимы мы переживаем едва ли не тяжелее других месяцев в году. Накладывается несколько факторов: психологическая усталость от зимы, недостаток солнечного света, сезонная нехватка витаминов. Кроме того, повышается заболеваемость респираторными инфекциями, которое провоцируется сезонным снижением иммунитета, уменьшение работоспособности, нарушения сна“, — говорит медик.

Специалист отметила, что для восстановления сил и психического здоровья следует чаще гулять на свежем воздухе. Физическая активность на природе способствует выработке энодрфинов и витамина D, что помогает поддержать иммунитет, благоприятно сказывается на состоянии ЦНС, дает эффект профилактики депрессивных состояний.



Кроме того, добавила Кирдянкина, на исходе зимы нужно в целом бережнее относиться к себе, больше отдыхать и спать, по возможности ограждать себя от влияния стрессов. Также следует придерживаться здорового питания, употреблять как можно меньше переработанных продуктов, рафинированных углеводов и добавленного сахара.

Людям, ощущающим сильную усталость и сплин, врач посоветовала обратиться к терапевту и рассказать о своем состоянии. Медик может назначить анализы, помогающие уточнить причину недомогания.