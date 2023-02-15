Tопчик
15.02.2023, 20:00

Необычный чай поможет избавиться от жира на животе

 (4)
510510820
510510820
ФОТО: Nikolaeva Galina | Shutterstock

Поддержание низкого уровня висцерального жира полезно для вашего здоровья. Поэтому внесение изменений в свой рацион может помочь с потерей жира, — сообщает Medikforum. Одним из таких изменений, по мнению эксперта, может быть добавление нового горячего напитка в ваш распорядок дня.

Диетолог рекомендовала попробовать чай с кайенским перцем.

„Чай с кайенским перцем похож на имбирный чай. Вы используете обычную кулинарную приправу совершенно по-новому. Идея привлекательна, поскольку острая пища связана с пользой для здоровья“, - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева.

„В кайенском перце присутствует интересное соединение, называемое капсаицином, которое может иметь свои преимущества. Многие полезные свойства острого перца, такого как кайенский перец, связаны с содержанием в нем капсаицина. Преимущество в том, что кайенский перец может помочь с потерей веса. Эффект может быть связан с подавлением чувства голода, а также с увеличением расщепления жира и сжигания калорий. Было обнаружено, что эта трава снижает аппетит и ускоряет обмен веществ, что способствует снижению веса“, — поясняет доктор.

Рецепт чая с кайенским перцем

  • 1 чайная ложка кайенского перца

  • Добавьте кипящую воду, пока он не растворится (вы все еще можете видеть плавающие хлопья перца, но это нормально)

  • Добавьте сок из лимона в чашку

  • Дайте остыть в течение минуты, прежде чем пить

Оставить комментарий Читать комментарии (4)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии