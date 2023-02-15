Необычный чай поможет избавиться от жира на животе(4)
Поддержание низкого уровня висцерального жира полезно для вашего здоровья. Поэтому внесение изменений в свой рацион может помочь с потерей жира, — сообщает Medikforum. Одним из таких изменений, по мнению эксперта, может быть добавление нового горячего напитка в ваш распорядок дня.
Диетолог рекомендовала попробовать чай с кайенским перцем.
„Чай с кайенским перцем похож на имбирный чай. Вы используете обычную кулинарную приправу совершенно по-новому. Идея привлекательна, поскольку острая пища связана с пользой для здоровья“, - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева.
„В кайенском перце присутствует интересное соединение, называемое капсаицином, которое может иметь свои преимущества. Многие полезные свойства острого перца, такого как кайенский перец, связаны с содержанием в нем капсаицина. Преимущество в том, что кайенский перец может помочь с потерей веса. Эффект может быть связан с подавлением чувства голода, а также с увеличением расщепления жира и сжигания калорий. Было обнаружено, что эта трава снижает аппетит и ускоряет обмен веществ, что способствует снижению веса“, — поясняет доктор.
Рецепт чая с кайенским перцем
1 чайная ложка кайенского перца
Добавьте кипящую воду, пока он не растворится (вы все еще можете видеть плавающие хлопья перца, но это нормально)
Добавьте сок из лимона в чашку
Дайте остыть в течение минуты, прежде чем пить