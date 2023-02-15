Необычный чай поможет избавиться от жира на животе

„В кайенском перце присутствует интересное соединение, называемое капсаицином, которое может иметь свои преимущества. Многие полезные свойства острого перца, такого как кайенский перец, связаны с содержанием в нем капсаицина. Преимущество в том, что кайенский перец может помочь с потерей веса. Эффект может быть связан с подавлением чувства голода, а также с увеличением расщепления жира и сжигания калорий. Было обнаружено, что эта трава снижает аппетит и ускоряет обмен веществ, что способствует снижению веса“, — поясняет доктор.