Мать семерых детей захотела восьмого и родила сразу пятерых

Вместо одного ребенка девушка забеременела сразу пятью. Хотя родители-герои признались, что перед зачатием придерживались особой диеты из низкокалорийной пищи, врачи уверяют, что их шансы зачать пятерняшек все так же составляли один к 52 миллионам. Не иначе как чудо! „У нас было больше шансов выиграть в лотерею, чем родить эту толпу. Мне как математику нравится такая статистика“, — шутливо поделилась впечатлениями многодетная мать.