ВИДЕО | От шашлычки в Ласнамяэ до модного столичного клуба: диджей Vitaly Flash про массовые драки на танцполе и неадекватных перепивших женщин

Мне было лет 15-16, когда я первый раз увидел диджея вживую, увидел аппаратуру в ресторане-шашлычке. Когда я пообщался с тем диджеем и он мне даже разрешил нажать кнопку play, чтобы запустить трек, для меня это было прям „вау“ — и я после этого действительно зафанател. Мы с ним пообщались, и он обещал, что в ближайшее время откроет какую-то диджейскую школу-студию. Я ждал два года, но он мне так и не позвонил. Честно, не вспомню сейчас, как его зовут.

В школьное время я увлекался и рэпом, участвовал в рэп-баттлах. Но у меня это не очень хорошо получалось, я больше преуспел в рифмах — рифмы получались. В школьное время я всегда отвечал за музыку, на всех мероприятиях: у меня была небольшая портативная колонка, с которой я играл треки. Соответственно, все люди могли на меня положиться — всегда знали, что Виталий принесет с собой диск и с него будет играть отборная отсортированная крутая музыка. С тех времен музыка стала неотъемлемой частью моей жизни.

Это началось еще, наверное, с юности, потому что я музыкой начал увлекаться со школьных времен, то есть мне нравится музыка, но у меня нет музыкального образования. Школу я закончил с единственной четвёркой, и она была по музыке — вот такой вот парадокс.

Отшивал ли когда либо женщин, которые к тебе подходили? Нет, я очень тактично ко всем отношусь

И в какой-то момент я решил: да наверное, я сам смогу! Прошерстил Интернет, посмотрел, что на данный момент есть из диджейской аппаратуры по доступным ценам. Выбрал себе диджейский контроллер, с которым можно было играть и обучаться. Но я попробовал — и мне это не понравилось, не зашло. Я отложил это и раз в полгода-год, наверное, доставал это всё, стряхивал пыль с пульта. Думал, что это не моё, отложу это.

Потом через какое-то время — может, через года три-четыре — я подумал: ну надо ещё раз попробовать. И тут я получаю приглашение от своих друзей поехать в загородный дом отдохнуть. Тут я вспоминаю, у меня же есть пульт, я его не доставал года два, наверное. Это был Pioneer DDJ-Ergo. То есть я подумал, что у меня есть контроллер, я могу что-то сыграть, но у меня нет проводов. Я посмотрел, сколько у меня было на тот момент свободных денег, пошел и купил в тот же вечер колонки, решил устроить ребятам сюрприз.

Всем настолько это всё понравилось! У всех болели ноги, колени, на следующий день все благодарили. И это, наверное, был мой толчок как диджея на тот момент, потому что я понял, что в целом люди танцуют под мою музыку, им нравится. Мне нужно только развить свои технические навыки, и я понял, что этим нужно заниматься.

Я встретил своего знакомого, который как раз преподавал в диджейской школе. Он пригласил меня на студию посмотреть, что к чему. Пришел, посмотрел, и когда я дотронулся до техники, которая стоит 5-7 тысяч евро за комплект, у меня было ощущение, как будто я зашел в какой-то музей. Я был в шоке, что можно потрогать, посмотреть аппаратуру, на которой играют диджеи в ночных клубах. Это меня вдохновило.

Я решил купить себе подержанную аппаратуру и заниматься сам дома каждый день по несколько часов в течение полугода. Смотрел видео на Youtube на русском, на английском, и у меня начало хорошо получатся.

Когда вечеринок для друзей стало мало