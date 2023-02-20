ВИДЕО | От шашлычки в Ласнамяэ до модного столичного клуба: диджей Vitaly Flash про массовые драки на танцполе и неадекватных перепивших женщин
В гостях в студии у Алины Захаровой сегодня талантливый диджей Vitaly Flash. Сейчас Виталий играет в топовых клубах для русскоязычной публики, но начинал он с суровой шашлычки. Какие чаевые давали посетители, чтобы он поставил Шатунова? Что у него просили перепившие женщины? Как Виталию чуть не попали стаканом в голову и другие яркие истории из жизни таллиннского диджея, смотрите в свежем выпуске „Вам слово“!
Блиц для DJ Vitaly Flash:
Любимый трек? Малиновая Лада
Любимая певица? Zivert
Группа? Måneskin
Стиль музыки? Rnb, Hip-hop
Любимый клуб? Prive
Самые большие чаевые? 50 евро
Какая эта была песня? Юра Шатунов - Седая ночь
Какую песню заказывают чаще всего? По барам, Anna Asti
Самое долгое время, что стоял у пульта? 13 часов подряд
Есть ли райдер? Cамое главное, чтобы покормили
Можно ли в клубе найти свою любовь? Можно, но не диджею
Последний раз, когда ты сам выпивал в клубе? Полгода назад
Пьешь ли ты, когда работаешь за пультом? Нет, мне хватает энергии раскачать танцпол и без алкоголя
Клеились ли когда либо к тебе дамы 50+? Такого не было
Отшивал ли когда либо женщин, которые к тебе подходили? Нет, я очень тактично ко всем отношусь
Отрывки из интервью:
Начало карьеры
Это началось еще, наверное, с юности, потому что я музыкой начал увлекаться со школьных времен, то есть мне нравится музыка, но у меня нет музыкального образования. Школу я закончил с единственной четвёркой, и она была по музыке — вот такой вот парадокс.
В школьное время я увлекался и рэпом, участвовал в рэп-баттлах. Но у меня это не очень хорошо получалось, я больше преуспел в рифмах — рифмы получались. В школьное время я всегда отвечал за музыку, на всех мероприятиях: у меня была небольшая портативная колонка, с которой я играл треки. Соответственно, все люди могли на меня положиться — всегда знали, что Виталий принесет с собой диск и с него будет играть отборная отсортированная крутая музыка. С тех времен музыка стала неотъемлемой частью моей жизни.
Как проникся любовью к диджеингу
Мне было лет 15-16, когда я первый раз увидел диджея вживую, увидел аппаратуру в ресторане-шашлычке. Когда я пообщался с тем диджеем и он мне даже разрешил нажать кнопку play, чтобы запустить трек, для меня это было прям „вау“ — и я после этого действительно зафанател. Мы с ним пообщались, и он обещал, что в ближайшее время откроет какую-то диджейскую школу-студию. Я ждал два года, но он мне так и не позвонил. Честно, не вспомню сейчас, как его зовут.
И в какой-то момент я решил: да наверное, я сам смогу! Прошерстил Интернет, посмотрел, что на данный момент есть из диджейской аппаратуры по доступным ценам. Выбрал себе диджейский контроллер, с которым можно было играть и обучаться. Но я попробовал — и мне это не понравилось, не зашло. Я отложил это и раз в полгода-год, наверное, доставал это всё, стряхивал пыль с пульта. Думал, что это не моё, отложу это.
Потом через какое-то время — может, через года три-четыре — я подумал: ну надо ещё раз попробовать. И тут я получаю приглашение от своих друзей поехать в загородный дом отдохнуть. Тут я вспоминаю, у меня же есть пульт, я его не доставал года два, наверное. Это был Pioneer DDJ-Ergo. То есть я подумал, что у меня есть контроллер, я могу что-то сыграть, но у меня нет проводов. Я посмотрел, сколько у меня было на тот момент свободных денег, пошел и купил в тот же вечер колонки, решил устроить ребятам сюрприз.
Всем настолько это всё понравилось! У всех болели ноги, колени, на следующий день все благодарили. И это, наверное, был мой толчок как диджея на тот момент, потому что я понял, что в целом люди танцуют под мою музыку, им нравится. Мне нужно только развить свои технические навыки, и я понял, что этим нужно заниматься.
Я встретил своего знакомого, который как раз преподавал в диджейской школе. Он пригласил меня на студию посмотреть, что к чему. Пришел, посмотрел, и когда я дотронулся до техники, которая стоит 5-7 тысяч евро за комплект, у меня было ощущение, как будто я зашел в какой-то музей. Я был в шоке, что можно потрогать, посмотреть аппаратуру, на которой играют диджеи в ночных клубах. Это меня вдохновило.
Я решил купить себе подержанную аппаратуру и заниматься сам дома каждый день по несколько часов в течение полугода. Смотрел видео на Youtube на русском, на английском, и у меня начало хорошо получатся.
Когда вечеринок для друзей стало мало
В один прекрасный день я захожу на сайт okidoki — там же абсолютно разные услуги предлагаются. Я набрал ключевое слово диджей, ну и отрывается мне список диджеев, которые предлагают себя на разные мероприятия, и тут я смотрю, что требуется диджей.
Мы договорились о пробной ночи. Я приехал со своей техникой. Это был бар Shaker в Ласнамяэ. Всё прошло великолепно. И я начал работать на регулярной основе 1-2 раза в месяц. Дело было не в деньгах, а именно в практике — публика была от 18 до 70 лет. Абсолютно разные возрастные категории, разные вкусы, предпочтения. И я приноровился и научился держать разный возраст на танцполе.
Прошло много времени, я захотел двигаться дальше и благодаря знакомству с DJ Valentine Black начал работать в клубе Laif. С тех пор меня начали ставить в другие места на другие мероприятия. Потом попал в Prive. Сейчас работаю в клубах по всей Эстонии.
Сейчас — только середина пути
Я считаю, что я на середине пути. Я даже не мог мечтать пять лет назад, что достигну того, что имею на данный момент. Это большой прорыв — грубо говоря, из никого добиться небольшой хотя бы известности в русскоязычных кругах.
В каждое мероприятие, неважно сколько это человек — 50, 20 или 500, я всегда выкладываюсь одинаково. Я не могу, если вижу, что на танцполе мало людей. Сесть, просто поставить микс и просто уйти куда-то — это просто непрофессионально.
Опасный момент
Я работал, уже заканчивал вечер, оставалось полчаса до закрытия заведения, по времени 04:30. Ко мне подходит молодой человек, заказывает трек, я очень рад был этому заказу, хорошая композиция, уже готовлюсь его свести, поднимаю глаза и вижу, что начинается драка между ним и еще каким-то клиентом. Не знаю, что там произошло. Это буквально секунда-две, и я делаю буквально шаг вправо, убираю звук на пульте, чтобы среагировала охрана. Пролетает бокал полный напитка какого-то, разбивается за моей спиной об стену и, соответственно, все разливается на аппаратуру, на мой компьютер.
Женщины в ночном клубе
Выпившие девушки и женщины... Их не остановить: если они хотят, они добиваются. Как правило, они очень требуют свою музыку, всеми способами хотят заполучить тот самый долгожданный трек, который ждут полчаса или час. Даже если он не в тему — они могут пойти на всё! Женщины — это коварные существа, особенно когда выпьют. С мужчинами я как-то нахожу общий язык, как мужчина с мужчиной я могу с ним поговорить, объяснить ситуацию. Когда девушки перепивают — это прямо ужас. Бывает падают, бывает шатают стол, залезают с напитками к диджею... Тебе не только надо быть диджеем, но как-то ещё на психологическом уровне их успокаивать.
Знакомства в клубах
Поскольку я живу и горю музыкой, для меня поставь диджейский пульт и дай какую-нибудь аудиторию — ты ничем меня просто не отвлечешь от игры на инструменте. Во-первых, на это нет времени, во-вторых желания. Ты в музыке, ты надеваешь наушники, ты как-то в этот музыкальный мир проникаешь и то, что находится вне этого мира, тебя не интересует. Девушка, мужчина, красивая девушка или красивый мужчина — в клубе я не разделяю. Для меня есть танцующие люди и есть не танцующие люди. Моя задача — чтобы все люди танцевали и все чувствовали себя отлично и уходили из клуба на позитивных волнах.