Пастор умер, пытаясь повторить пост Христа

39-летний пастор Францишку Браджа, основавший Евангелистскую церковь Святой Троицы, решил последовать примеру Иисуса Христа, который, согласно библейскому сюжету, однажды на 40 дней отказался от пищи. В Евангелии от Луки говорится, что после крещения Святой дух направил Иисуса в пустыню, где тот голодал 40 дней. Согласно Евангелию от Матвея, голодание продолжалось 40 дней и 40 ночей. Хотя в это время Иисуса искушал дьявол, ему удалось пройти испытание.

Браджа ничего не ел 25 дней. За это время он сильно похудел и больше не мог стоять на ногах без помощи. Когда пастора доставили в больницу, у него диагностировали острую анемию и отказ органов пищеварения. Для спасения от обезвоживания ему поставили капельницу. Кроме того, врачи попытались заставить Браджу употребить жидкую пищу. Несмотря на это, он умер.

По словам прихожан, пастор и его последователи часто постились, но никогда не пробовали полностью отказываться от еды в течение такого длительного времени.

Брат пастора поставил под сомнение официальный диагноз. Он заявил, что Браджа еще до начала поста страдал от пониженного кровяного давления.

Люди могут жить без еды в течение длительного времени, но этот срок различается для каждого конкретного человека. Здоровый мужчина весом около 70 килограммов может прожить без еды в среднем 20-25 дней. Максимальный срок, по разным данным, составляет до трех месяцев. После отказа от употребления жидкости люди умирают в среднем через три дня.

