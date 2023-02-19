ФОТО | Танцы и песни! Стефан дал зажигательный концерт в центре Т1

Концертная традиция в Т1 началась год назад, когда Ариадна и villemdrillem выступили в центре на закрытии недели, посвященной Дню святого Валентина. В последующие месяцы перед посетителями Т1 выступили Элина Нечаева, Юри Поотсманн, Karl-Erik Taukar Band, Алика Милова, Анне Вески и ансамбль „Легенда“. В конце 2022-го года в Центре Т1 состоялся гала-концерт в рамках программы „Хит года“ на Raadio 2.