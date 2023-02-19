„Это парта!!!“ Отец-одиночка из Китая убил сына самурайским мечом за плохие оценки

Ян Цзюньмин развелся с женой несколько лет назад после того, как она узнала о его неверности. С тех пор китаец жил один с 13-летним сыном. У отца-одиночки были высокие ожидания относительно будущего мальчика.

На родительском собрании, которое проходило онлайн, учителя сообщили мужчине о плохой успеваемости его сына в школе. У ребенка были плохие оценки, а на тесте по физкультуре он получил 18 баллов из 100.

После собрания отец обвинил мальчика в том, что он ленив и плохо учится. „Ты всегда винишь меня в том, что я недостаточно прилежен. — ответил тот. — Я уже достаточно усердно учился“. Услышав твкие слова, отец разозлился и ударил сына самурайским мечом. Меч оставил на талии ребенка рану длиной 10 сантиметров.

Цзюньмин сразу вызвал скорую помощь, и врачи прибыли через 10 минут. Мальчика госпитализировали. Врачи провели ребенку экстренную операцию, но не смогли спасти его. Он скончался от потери крови.

Вскрытие показало, что на теле мальчика были и другие, более старые травмы. Судя по ним, его неоднократно избивали.

„Я просто хотел напугать его. Я сделал самое страшное из лучших побуждений“, — сказал Ян полиции. Он рассказал, что купил орудие убийства в онлайн-магазине, так как коллекционировал самурайские мечи.

Суд приговорил мужчину к 12 годам тюремного заключения.