Полный отказ от соли не принесет пользы здоровью

„Переизбыток соли в организме может приводить к различным заболеваниям: повышенному давлению, развитию сердечно-сосудистых патологий“, — отметила профессор Семенова.

Одна из ключевых рекомендаций, которые дают врачи гипертоникам, а также пожилым людям, – это ограничение потребляемой в пищу соли. Однако сведение ее количества к критическому минимуму или даже полное исключение из питания является чрезмерной и потенциально опасной мерой для здоровья, подчеркнула эксперт.

По словам ученого, организму необходимо некоторое количество натрия, базового ингредиента соли.

„Ионы натрия в количестве 1,3 грамма в сутки необходимы для человека. Натрий участвует в транспорте различных веществ через клеточные мембраны, в передаче нервных импульсов, в регуляции кровяного давления, в мышечном сокращении“, — объяснила Анастасия Семенова.

Эксперт РАН озвучила несколько рекомендаций о потреблении соли.

В целом нужно стремиться к ограничению соли и не досаливать свою еду.

Солонки на столе стоять не должно.

Из рациона лучше убрать сильносоленые продукты, такие как чипсы, снеки, копчености.

Следует стремиться к сокращению количества соли, используемого при готовке; для усиления вкуса блюд чаще использовать натуральные пряности — перцы, травы.

Семенова констатировала, что люди получают высокие дозы соли из привычных продуктов питания включая хлеб, колбасу, разные готовые соусы, полуфабрикаты, молочные изделия.