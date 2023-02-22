Размер имеет значение! Новозеландец попал в книгу Гиннесса: кое-что у него самое длинное в мире

Новозеландец подал заявление на изменение имени еще 8 марта 1990 года и позже официально зарегистрировал его в министерстве юстиции. Его полное имя с тех пор официально содержит около 2300 первых имен и одну фамилию.

На своем сайте Уоткинс рассказал, что для повседневного использования выбрал из списка имена, которые значимы для него и его семьи. Он признался, что гордится тем, что попал в Книгу рекордов Гиннесса как человек с самым длинным именем.

„Может, у меня и самое длинное имя на Земле, но для вас, друзья и близкие, я по-прежнему Лоуренс Уоткинс. Тем не менее я польщен тем, что попал в Книгу рекордов Гиннессса благодаря своим христианским именам, ведь каждое из них имеет для меня особое значение“, — прокомментировал своё достижение Лоуренс Элон Элоиз Элоизис Элвин Алисандир Эмби и так далее.