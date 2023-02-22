Как отличить правду от лжи в интернете. Расскажет фактчекер Delfi Илья Бер
6 марта в главном зале кинотеатра Sõprus состоится встреча с журналистом-фактчекером Delfi и основателем фактчекингового проекта „Проверено.Медиа“ Ильей Бером. Тема выступления - „Мистификации, заблуждения и ложь, изменившие человечество“.
Пока мы верим в ложную информацию, мы всегда будем оставаться чьим-то объектом манипуляций
Правдива ли история о мошеннике, которому удалось дважды продать Эйфелеву башню? Говорил ли лорд Палмерстон: „Как скучно жить на свете, когда никто не борется с Россией“? И была ли мистическая история о переписке одного из соавторов „Двенадцати стульев“ и „Золотого телёнка“ Евгения Петрова? Правда ли, что изобретатель сахарных пакетиков повесился, увидев, как их неправильно вскрывают? А тефлоновое покрытие вредно для здоровья? Такую информацию проверяет фактчекер — человек, который анализирует информацию на достоверность. Единственный способ не распространять фейки и писать правду — проверять всю поступающую информацию. А если они уже появились, то их разоблачением занимается Илья Бер — российский журналист, фактчекер Delfi и фактчекер Facebook, телеведущий, телередактор, публицист, игрок телевизионной версии и спортивной версии „Что? Где? Когда?“. С 2008 по 2019 год — главный редактор игры „Кто хочет стать миллионером?“. Основатель фактчекингового проекта „Проверено.Медиа“.
Чем больше в нашей картине мира достоверной информации, тем она лучше
Проверка информации в современной журналистике рассматривается как неотъемлемая часть редакционного процесса и составляющая профессиональной компетентности СМИ. В эпоху информационного беспорядка, когда фейки появляются практически ежеминутно, именно журналисты и средства массовой информации должны активно противодействовать распространению дезинформации.
Ложная информация вредна и опасна, даже такая, которая выглядит совершенно безобидно, отмечает Илья Бер.
„Самое ценное, что у нас есть — эта наша картина мира, то есть целостное, в идеале, представление о том, „как все устроено“. Все, что мы делаем, все решения, которые мы принимаем, опираются на нашу картину мира. Чем больше в ней достоверной информации, тем она лучше и тем выше вероятность, что мы будем принимать хорошие, полезные для нас самих решения. И наоборот. Если мы верим лженауке, то будем лечиться от болезней бесполезными или того хуже вредными снадобьями, вместо того чтобы следовать научным рекомендациям, основанным на доказательной медицине. Если мы верим в фальшивки, типа „Протоколов Сионских мудрецов“ или „Плана Даллеса“, то будем иначе относиться к Холокосту или считать, что Запад всегда стремился к тому, чтобы морально разложить и уничтожить Россию. Ну, и так далее“.
Ложные факты выстраивают искаженное восприятие мира
Мифологизация истории — любимый конек политиков и пропагандистов всех мастей, отмечает доктор исторических наук Ольга Штраубе.
„Важно отделять исторический миф от исторического факта. Миф удобнее, чем исторический факт: он выпячивает только одну (наиболее привлекательную) сторону исторической действительности, а вторую игнорирует. Сознательная мифологизация фактов, событий, действий тех или иных политических фигур, не соответствует исторической действительности и создает серьезные проблемы: миф начинает жить своей жизнью и часто — господствовать над исторической действительностью. Борьба с мифами – важная часть исторической науки, важная часть работы историка, поскольку она так же помогает провести работу с памятью“.
Фактчекинг в СМИ просто необходим, считает журналист Марина Бегункова.
„И хотя проверка фактов — стандартная процедура для тех, кто работает с информацией, сейчас такое направление стало отдельным жанром, пересекающимся с журналистскими расследованиями. Ложные факты выстраивают искаженное восприятие мира и мешают корректно анализировать данные. Некоторые новости могут нанести вред компаниям, людям, целым странам, что в свою очередь негативно сказывается на репутации и отношению в целом“. В большом потоке информации сложно сразу выяснить, где правда, а где — ложь, считает Марина. „Именно работа по основным правилам фактчекинга — а это и проверка информации в нескольких источниках, сопоставление данных, освещение мнений всех сторон конфликта, обращение к экспертам — даст то, что нужно современному думающему человеку — правду“.
Пока мы верим в ложную информацию, мы всегда будем оставаться объектом чьих-то манипуляций, комментирует основатель проекта „Поговорим?“ Денис Калинкин.
„Задумываемся ли мы о том, кто и для чего создавал и создает фальшивки, мистификации и ложную информацию? Осознаем ли мы какое колоссальное влияние на общество могут иметь, казалось бы, безобидные „вбросы“ в виде скриншотов „тайной переписки“, мемов с определенным идеологическим подтекстом, репостов анонимных сообщений и непроверенной информации. Понимаем ли мы, что можем стать не только жертвами обмана, но и, сами того не желая, быть тем самым камешком, провоцирующим идеологическую лавину. В современном мире каждый активный интернет-пользователь играет важную роль в формировании цифрового пространства, именно поэтому я считаю тему фактчекинга и ответственного отношения к собственным публикациям одним из важнейших правил сетевого этикета. Мы обязаны осознавать чью сторону мы занимаем и какие ценности мы транслируем“.
С психологической точки зрения наш мозг очень плохо фильтрует информацию
Психолог Никита Григорьев отмечает, что именно сейчас, в двадцать первом веке, мы живем на информационной свалке.
„Найти качественную информацию все сложнее. Причем самая большая опасность в том, что информации стало столько, что можно подтвердить любую теорию: земля плоская, мы все живем в матрице. Сейчас наше мировоззрение строится на информации, которую мы получаем из СМИ, интернета, книг. С психологической точки зрения наш мозг очень плохо фильтрует информацию, он должен на чем-то основываться. И если мозг бомбардируется этой самой информацией, то мы так устроены, что мозг начинает воспринимать все это за правду“. По опыту психолога, многим людям, выросшим на диснеевских мультфильмах и сказках про добро и любовь, сложно строить отношения. „Потому что им кажется, что должно быть по каким-то определенным законам. А реальность говорит, что нет. Потом психологам приходится все это исправлять и объяснять, что мир ни разу не справедлив. И нужно выстраивать свои рамки и границы“, — отмечает Никита Григорьев.
„Важно в принципе относиться к информации критично. Сейчас идет война, и это не та война, которая была в двадцатом веке — на поле боя. Это война в головах людей. Очевидно, что сейчас наше общество расслаивается: одни принимают одну сторону, другие — другую. Друзья перестают общаться, дети не разговаривают с родителями, потому что у них разные взгляды. И это яркий пример того, как информация реально влияет на жизнь людей“, — отмечает психолог.
Самая большая опасность по мнению Никиты Григорьева — это та информация, которая расходится с реальностью.
„Мы делаем какие-то серьезные выборы в жизни на основе непроверенной информации, и это может привести к большим проблемам не просто морального характера. Это может повлиять на жизнь человека в целом“.