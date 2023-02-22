Как отличить правду от лжи в интернете. Расскажет фактчекер Delfi Илья Бер

Пока мы верим в ложную информацию, мы всегда будем оставаться чьим-то объектом манипуляций

Правдива ли история о мошеннике, которому удалось дважды продать Эйфелеву башню? Говорил ли лорд Палмерстон: „Как скучно жить на свете, когда никто не борется с Россией“? И была ли мистическая история о переписке одного из соавторов „Двенадцати стульев“ и „Золотого телёнка“ Евгения Петрова? Правда ли, что изобретатель сахарных пакетиков повесился, увидев, как их неправильно вскрывают? А тефлоновое покрытие вредно для здоровья? Такую информацию проверяет фактчекер — человек, который анализирует информацию на достоверность. Единственный способ не распространять фейки и писать правду — проверять всю поступающую информацию. А если они уже появились, то их разоблачением занимается Илья Бер — российский журналист, фактчекер Delfi и фактчекер Facebook, телеведущий, телередактор, публицист, игрок телевизионной версии и спортивной версии „Что? Где? Когда?“. С 2008 по 2019 год — главный редактор игры „Кто хочет стать миллионером?“. Основатель фактчекингового проекта „Проверено.Медиа“.

Чем больше в нашей картине мира достоверной информации, тем она лучше

Проверка информации в современной журналистике рассматривается как неотъемлемая часть редакционного процесса и составляющая профессиональной компетентности СМИ. В эпоху информационного беспорядка, когда фейки появляются практически ежеминутно, именно журналисты и средства массовой информации должны активно противодействовать распространению дезинформации.

Ложная информация вредна и опасна, даже такая, которая выглядит совершенно безобидно, отмечает Илья Бер.