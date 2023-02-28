ВИДЕО | Эстонский кондитер Виктория Воор рассказала, какую начинку для торта клиенты выбирают чаще всего и тяжело ли работать с мужем 24/7
В последний день зимы радуем вас новым выпуском „О чем не говорят мужчины“. Гостьей Алины Захаровой стала обаятельный кондитер Виктория Воор, которая с мужем Анатолием уже несколько лет помогает людям накрыть вкуснейший стол на любой праздник. Смотрите, как Виктория готовится к новому свадебному сезону-2023, какую начинку клиенты заказывают чаще всего и чем заканчиваются ссоры с мужем.
Отрывки из видео:
Новый свадебный сезон. Тренды
„Обычно любят 3-4 яруса и минимализм. Много всего не хотят, как раньше. Шоколадные подтеки, конечно, тоже еще в тренде, но не хотят. Хотят, чтобы было гладко, чисто, просто какие-то детали, и все. Но это реально красиво. Самая популярная начинка у меня уже четвертый год подряд - это маскарпоне крем, малина и маракуйя“.
Работа с мужем
„Я сама спокойна, если идет какой-то „треш“ или что-то идет не так, как надо. Я стараюсь в голове подумать спокойно, как эту проблему решить. А муж у меня начинает орать, и это ужас.
Бывает все гладко, но иногда хочется все бросить, бизнес распилить, дом тоже распилить и сказать: ты иди в одну сторону, я в другую. Но это же все на эмоциях, потом остынем, и все хорошо“.
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