23.02.2023, 19:30
Врач советует мужчинам не носить смартфон в кармане брюк(3)
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Врач-иммунолог Андрей Продеус утверждает, что длительное ношение смартфона в кармане брюк у мужчин негативно влияет на выработку сперматозоидов. Об этом пишет Medikforum.
Врач Продеус рассказал о привычках мужчин, которые вредят их здоровью. Одна из них – это манера подолгу держать мобильник в карманах брюк.
Медик подчеркнул: смартфоны и другие гаджеты не должны контактировать с телом в близком соседстве с половыми органами. „Привычка носить мобильный телефон в кармане брюк у мужчин приводит к снижению количества и качества сперматозоидов“, — заявил Андрей Продеус.
Также опасным для мужского здоровья врач назвал подогрев сиденья в машине. Под действием повышенной температуры сперматозоиды гибнут, подчеркнул специалист.