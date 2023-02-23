Tопчик
23.02.2023, 19:30

Врач советует мужчинам не носить смартфон в кармане брюк

 (3)
1904616589
1904616589
ФОТО: ANDRANIK HAKOBYAN | Shutterstock

Врач-иммунолог Андрей Продеус утверждает, что длительное ношение смартфона в кармане брюк у мужчин негативно влияет на выработку сперматозоидов. Об этом пишет Medikforum.

Врач Продеус рассказал о привычках мужчин, которые вредят их здоровью. Одна из них – это манера подолгу держать мобильник в карманах брюк.

Медик подчеркнул: смартфоны и другие гаджеты не должны контактировать с телом в близком соседстве с половыми органами. „Привычка носить мобильный телефон в кармане брюк у мужчин приводит к снижению количества и качества сперматозоидов“, — заявил Андрей Продеус.

Также опасным для мужского здоровья врач назвал подогрев сиденья в машине. Под действием повышенной температуры сперматозоиды гибнут, подчеркнул специалист.

Оставить комментарий Читать комментарии (3)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии