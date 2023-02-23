Врач советует мужчинам не носить смартфон в кармане брюк

Врач Продеус рассказал о привычках мужчин, которые вредят их здоровью. Одна из них – это манера подолгу держать мобильник в карманах брюк.

Медик подчеркнул: смартфоны и другие гаджеты не должны контактировать с телом в близком соседстве с половыми органами. „Привычка носить мобильный телефон в кармане брюк у мужчин приводит к снижению количества и качества сперматозоидов“, — заявил Андрей Продеус.

Также опасным для мужского здоровья врач назвал подогрев сиденья в машине. Под действием повышенной температуры сперматозоиды гибнут, подчеркнул специалист.