„Клубника — источник антиоксидантов. Добавление клубники к сбалансированной диете потенциально может дать широкий спектр преимуществ, начиная от поддержки сердечно-сосудистой системы и уменьшения воспаления и заканчивая защитой от рака, более здоровым кишечником и многим другим. Некоторые антиоксиданты, содержащиеся в клубнике, включают витамин С и каротиноиды лютеин и каротин. Кроме того, клубника является хорошим источником других витаминов, минералов и клетчатки“, - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева.

Одной из наиболее примечательных причин есть клубнику является использование ее возможных антиоксидантных свойств. Ягоды являются одними из самых мощных источников антиоксидантов . Исследователи сгруппировали дикую землянику с самыми богатыми антиоксидантами ягодами, в том числе с дикой черникой, ежевикой и черной смородиной.

Одним из самых мощных антиоксидантов, содержащихся в клубнике, является витамин С. Рекомендуемая суточная доза витамина С составляет 75 миллиграммов (мг) для женщин и 90 мг для мужчин. При 98 мг витамина С в 1 нарезанной чашке клубника обеспечивает более 100 процентов дневной нормы витамина С — это больше, чем в апельсинах.

Клубника и содержащиеся в ней антиоксиданты могут оказывать благотворное влияние на здоровье сердца. Клубника обратно связана с кардиометаболическим риском. Это относится к факторам риска, которые повышают риск крупных сосудистых событий, таких как сердечный приступ и диабет.

„Всего за четыре недели ежедневного употребления концентрированной клубники в виде порошка было достаточно, чтобы повысить антиоксидантную активность и снизить уровень воспаления, связанного с кардиометаболическими рисками“.

Конечно, клубника и клубничный порошок — это не одно и то же, поэтому для подтверждения результатов необходимо провести аналогичное исследование с цельной клубникой.