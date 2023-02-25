Что съесть, чтобы похудеть: продукты с „отрицательной“ калорийностью(1)
Врач-диетолог Ирина Писарева рассказала о продуктах, которые имеют нулевую и отрицательную калорийность. На самом деле, конечно, никакой „отрицательной калорийности“ не бывает, но на переваривание такой пищи тратится больше калорий, чем в них содержится. Подробнее — в материале Medikforum.
То, что продукты с отрицательной калорийностью сжигают жир, — миф. Зелень, огурцы,водоросли и другие вышеперечисленные продукты ускоряют метаболизм и улучшают пищеварение.
Разумеется, способ приготовления играет большую роль, и если кабачки обвалять в муке и пожарить в большом количестве масла, они перестанут быть диетическим продуктом. Как и салат из огурцов и зелени, щедро сдобренный майонезом. К продуктам с „отрицательной калорийностью“ обычно относятся:
Белокочанная капуста.
Цветная капуста.
Брокколи.
Сельдерей.
Помидоры.
Огурцы.
Сладкий перец.
Спаржа.
Десять продуктов почти без калорий:
Вода (0 кал) и зеленый чай (5 кал / 100г)
Помидор (18 кал)
Капуста (25 кал)
Сладкий перец (30 кал)
Кабачок (17кал)
Сельдерей (16 кал)
Грибы (27-40)
Апельсин (47 кал)
Список калорийных продуктов, считающихся диетическими
Изюм и другие сухофрукты
Греческий йогурт
Темный шоколад
Цельнозерновой хлеб
Салатные заправки
Орехи кешью и пекан
Оливковое масло