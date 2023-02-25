Что съесть, чтобы похудеть: продукты с „отрицательной“ калорийностью

То, что продукты с отрицательной калорийностью сжигают жир, — миф. Зелень, огурцы,водоросли и другие вышеперечисленные продукты ускоряют метаболизм и улучшают пищеварение.



Разумеется, способ приготовления играет большую роль, и если кабачки обвалять в муке и пожарить в большом количестве масла, они перестанут быть диетическим продуктом. Как и салат из огурцов и зелени, щедро сдобренный майонезом. К продуктам с „отрицательной калорийностью“ обычно относятся: