Tопчик
25.02.2023, 18:00

Что съесть, чтобы похудеть: продукты с „отрицательной“ калорийностью

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597472325
ФОТО: Lana_M | Shutterstock

Врач-диетолог Ирина Писарева рассказала о продуктах, которые имеют нулевую и отрицательную калорийность. На самом деле, конечно, никакой „отрицательной калорийности“ не бывает, но на переваривание такой пищи тратится больше калорий, чем в них содержится. Подробнее — в материале Medikforum.

То, что продукты с отрицательной калорийностью сжигают жир, — миф. Зелень, огурцы,водоросли и другие вышеперечисленные продукты ускоряют метаболизм и улучшают пищеварение.

Разумеется, способ приготовления играет большую роль, и если кабачки обвалять в муке и пожарить в большом количестве масла, они перестанут быть диетическим продуктом. Как и салат из огурцов и зелени, щедро сдобренный майонезом. К продуктам с „отрицательной калорийностью“ обычно относятся:

  • Белокочанная капуста.

  • Цветная капуста.

  • Брокколи.

  • Сельдерей.

  • Помидоры.

  • Огурцы.

  • Сладкий перец.

  • Спаржа.

Десять продуктов почти без калорий:

  • Вода (0 кал) и зеленый чай (5 кал / 100г)

  • Помидор (18 кал)

  • Капуста (25 кал)

  • Сладкий перец (30 кал)

  • Кабачок (17кал)

  • Сельдерей (16 кал)

  • Грибы (27-40)

  • Апельсин (47 кал)

Список калорийных продуктов, считающихся диетическими

  • Изюм и другие сухофрукты

  • Греческий йогурт

  • Темный шоколад

  • Цельнозерновой хлеб

  • Салатные заправки

  • Орехи кешью и пекан

  • Оливковое масло

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