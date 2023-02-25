Американку с инициалами ММ похоронили в гробу в виде гигантской конфеты M&M’s

Гэйли работала учителем словесности, и ученики дали ей прозвище M&M’s из‑за ее инициалов „ММ“ (Мэри Мартин). Класс женщины был наполнен тематическими безделушками от M&M’s, часть из которых подарили ей ученики.

Дизайн для гроба придумала сама Гэйли, а создал его один из родственников. „Этот гроб — дань уважения от более чем 5000 студентов, которых она обучала на протяжении карьеры, — сказал ее бывший ученик Билл Мартин. — Нам ее будет не хватать“.

Гроб Гэйли выполнен в виде большой синей конфеты M&M’s с несколькими конфетами поменьше, на которых отпечатаны имена ее детей. На похоронах близкие почившей также были одеты в мерч бренда.

„Ее единственное сожаление было в том, что она не сможет присутствовать на собственных похоронах, чтобы увидеть лица людей“, — сказала невестка покойной Лиза Ричардсон.