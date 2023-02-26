Блин комом: россиянка умерла, подавившись блином на масленичном конкурсе(7)
Празднование Масленицы трагически закончилось для 38-летней жительницы Омской области. Во время конкурса по поеданию блинов в санатории „Коммунальник“ женщина подавилась и умерла, сообщила группа „Инцидент Омск“ в VK.
Постояльцы отдыхали в санатории, после чего решили посоревноваться в поедании блинов. Одна из участниц, 38-летняя жительница области, подавилась, но другие отдыхающие помочь ей не смогли. „Она подавилась одним из блинов. Впрочем, это женщину не остановило — она решила доесть всю тарелку, а затем вдруг посинела и начала задыхаться“, — рассказал изданию один из очевидцев случившегося.
По информации издания, на мероприятии не было бригады медиков, поэтому пришлось вызывать скорую помощь. Прибывшие врачи констатировали смерть женщины.
По данным Telegram-канала „Плохие новости 18+“, в санатории все же был дежурный врач, но он не смог реанимировать женщину.