Блин комом: россиянка умерла, подавившись блином на масленичном конкурсе

Постояльцы отдыхали в санатории, после чего решили посоревноваться в поедании блинов. Одна из участниц, 38-летняя жительница области, подавилась, но другие отдыхающие помочь ей не смогли. „Она подавилась одним из блинов. Впрочем, это женщину не остановило — она решила доесть всю тарелку, а затем вдруг посинела и начала задыхаться“, — рассказал изданию один из очевидцев случившегося.