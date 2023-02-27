Из книг Яна Флеминга о Джеймсе Бонде убрали расистские и сексистские высказывания

В переизданных романах появится оговорка: „Эта книга была написана в то время, когда термины и взгляды, которые могут показаться современному читателю оскорбительными, были обычным делом. В это издание был внесен ряд изменений, при этом максимально сохранен оригинальный текст и период, в который он был написан“.

В новой версии романа о Бонде „Живи и дай умереть“ 1954 года заменена фраза: „Бонд мог слышать, как публика тяжело дышит и хрюкает, как свиньи у корыта“. Теперь она звучит так: „Бонд чувствовал электрическое напряжение в комнате“.

Из новых книг также убрали слово на букву N, которое автор использовал для обозначения чернокожих. При этом редакторы оставили характеристики других этнических групп, расовые термины Бонда в отношении жителей Восточной Азии и пренебрежительные высказывания о корейском шпионе Одджобе.

Ранее стало известно, что издательство Puffin Books внесло в новые редакции книг Роальда Даля сотни правок, изменив слова, которые теперь считаются оскорбительными. Изменения коснулись таких произведений, как „Чарли и шоколадная фабрика“, „Джеймс и гигантский персик“, „Ведьмы“, „Большой и добрый великан“, „Матильда“ и других.