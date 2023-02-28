50-летний американец установил рекорд по количеству посещений Диснейленда

Все началось в 2012 году. В ту пору Рейц оказался без работы и, чтобы как-то улучшить настроение и отвлечься от грустных раздумий, решил ездить в Диснейленд. К счастью, у него имелся подаренный друзьями годовой абонемент для входа на территорию сказочного города в Анахайме. После его шестидесятого визита в парк его уже признавали другие посетители и журналисты. Он охотно раздавал автографы, фотографировался с гостями Диснейленда.

И если раньше он вовсе не задумывался об установлении какого-то рекорда, то тогда уже подумал: а почему бы нет? Почему бы не посетить Диснейленд три тысячи дней подряд. Сказано - сделано. Правда, к тому времени он уже нашел работу, и ему приходилось строго планировать свои поездки в Анахайм. Удалось. Приходил в парк то ранним утром, то поздним вечером, то в свои выходные. Словом, прогулов не допускал. Так и набралось в общей сложности 2995 дней подряд. Дотянуть до трех тысяч не позволила пандемия коронавируса.

Несмотря на то, что администрации Диснейленда по некоторым причинам не удалось зафиксировать все его посещения, сам Рейц скрупулезно вел собственную статистику. Причем документально подтвержденную.

И его труды не оказались напрасными. Издатели Книги рекордов Гиннесса в феврале сами известили американца о том, что его достижение признано мировым рекордом. А чуть ранее администрация анахаймского парка присвоила Джеффу Рейцу звание Почетного гражданина Диснейленда. Сейчас он посещает парк время от времени. И хотя пандемия миновала, вход в парк пока строго регламентирован - необходима предварительная запись. Однако на столетие студии Дисней, которое будет отмечаться в этом году, рекордсмен Джефф Рейц обязательно приедет в парк.