ВИДЕО | Комик Дмитрий Романов в Нарве: такого у меня никогда в жизни не происходило

„На концерте в Нарве случилось из ряда вон выходящее событие“, - рассказывает Дмитрий на своем ютуб-канале. „В середине концерта, ближе к началу, в зале встал какой-то мужик, начал вытаскивать свою жену из ее места со словами ну че ты идешь нет„ - делится Дмитрий и добавляет, что спросил уходящих гостей: „А вы что, уже уходите?“, на что получил ответ: „Обхохочешься с тобой конечно“. Таким образом двое зрителей покинули концерт по непонятным комику причинам. „Я остаюсь стоять с этим обхохочешься с тобой конечно, /-/ вообще не знаю что делать, такого у меня никогда в жизни не происходило“, - говорит в своем видео Дмитрий.

„Он принес себя в жертву юмору“, - так Дмитрий объяснил произошедшее во время выступления.

Как же без этого

„Вы знаете какое-то эстонское слово?“ - спросили у комика во время выступления. „Не знаю ни одного вообще эстонского слова, я не вникал. Вы знаете? Какое вот не ругательное? Не подставляйте меня“. Толпа сразу же поделилась с комиком: „Terviseks, за здоровье, cheers по-английски“. „Terviseks – повторил Дмитрий и тут же спросил – как будет по-эстонски обхохочешься с тобой?“, - на что последовал громкий смех публики и ответ, что данное выражение непереводимо.

„Так что мне завтра сказать в Таллинне на концерте, вот я выйду на сцену?“, - спросил у публики Дмитрий и тут же получил ответ terviseks. Затем кто-то произнес эстонское siiski и комик спросил: „И сиськи показать?“ Казалось бы, как же без этого. „Такое слово, сиськи? – спросил Дмитрий – что значит сиськи по-эстонски? Все равно? Все-таки? Это сиськи будет? Сиски? Сиииски?“ - публика поправила Дмитрия.



„Ну типа, эстонцы, если кто-то сиськи показывает, он такой – все-таки. Сиииски“, - подвел итог стендап комик.

В конце выступления Дмитрий предложил назвать этот концерт „Обхохочешься“, поблагодарил своих слушателей и пообещал вернуться.

Также в видео на ютуб-канале Дмитрий поделился, что любит город Таллинн и уже не раз там бывал.

