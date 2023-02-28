Не очень благородно: токсиколог рассказал, что случится, если съесть зеленую плесень на продуктах

Если у человека хороший иммунитет, то при попадании в организм грибок переваривается желудочным соком и выводится из организма.



“Но если иммунитет ослаблен болезнью или общим истощением, споры плесени проникают в кровоток и могут вызвать тяжелые заболевания. Например, бронхиальную астму, цирроз печени, злокачественные и доброкачественные новообразования“, — отметил специалист.



Пищевая плесень — это микроскопический нитевидный грибок, живущий на любых животных и растительных продуктах. Размножается при помощи спор, которые переносятся воздухом, водой и насекомыми.



При неправильном или долгом хранении хлеба на его поверхности может появиться плесень разных цветов: зелёная, сине-зелёная, чёрная.

„Самая ядовитая — жёлтая плесень и чёрная гниль. Жёлтая плесень продуцирует сильный микотоксин, который также называют афлатоксином. Встреча его с организмом человека нежелательна и крайне опасна — он вызывает тяжелейшие поражения лёгких и даже может приводить к смерти“, — отмечал ранее Кутушов.



Даже если на хлебе нет следов плесени, но вы чувствуете запах затхлости, прогорклости, то значит, хлеб уже начал плесневеть.



Наиболее опасны заплесневевшая арахисовая паста и сами орехи. Также крайне опасно есть испорченные консервы, это грозит ботулизмом. Мясные изделия, покрывшиеся плесенью, тоже считаются очень опасными.



Ботулизм – серьезное заболевание, вызванноетоксинами бактерий Clostridium botulinum. Его ранними симптомами являются:

сильная утомляемость,

слабость и головокружение,

затуманенное зрение,

сухость во рту,

затрудненные глотание и речь.

Могут быть рвота, диарея, запор и вздутие живота.

Есть пищевая плесень, например, на сырах, но это другой случай. Такую плесень выращивают особым образом специально, и она организму не вредит.