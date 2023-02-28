Не очень благородно: токсиколог рассказал, что случится, если съесть зеленую плесень на продуктах
Врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал в своем блоге, что будет, если съесть зеленую плесень. Этот вид плесени можно увидеть на овощах, фруктах, хлебе, на поверхности варенья, — уточняет Medikforum.
Если у человека хороший иммунитет, то при попадании в организм грибок переваривается желудочным соком и выводится из организма.
“Но если иммунитет ослаблен болезнью или общим истощением, споры плесени проникают в кровоток и могут вызвать тяжелые заболевания. Например, бронхиальную астму, цирроз печени, злокачественные и доброкачественные новообразования“, — отметил специалист.
Пищевая плесень — это микроскопический нитевидный грибок, живущий на любых животных и растительных продуктах. Размножается при помощи спор, которые переносятся воздухом, водой и насекомыми.
При неправильном или долгом хранении хлеба на его поверхности может появиться плесень разных цветов: зелёная, сине-зелёная, чёрная.
„Самая ядовитая — жёлтая плесень и чёрная гниль. Жёлтая плесень продуцирует сильный микотоксин, который также называют афлатоксином. Встреча его с организмом человека нежелательна и крайне опасна — он вызывает тяжелейшие поражения лёгких и даже может приводить к смерти“, — отмечал ранее Кутушов.
Даже если на хлебе нет следов плесени, но вы чувствуете запах затхлости, прогорклости, то значит, хлеб уже начал плесневеть.
Наиболее опасны заплесневевшая арахисовая паста и сами орехи. Также крайне опасно есть испорченные консервы, это грозит ботулизмом. Мясные изделия, покрывшиеся плесенью, тоже считаются очень опасными.
Ботулизм – серьезное заболевание, вызванноетоксинами бактерий Clostridium botulinum. Его ранними симптомами являются:
сильная утомляемость,
слабость и головокружение,
затуманенное зрение,
сухость во рту,
затрудненные глотание и речь.
Могут быть рвота, диарея, запор и вздутие живота.
Есть пищевая плесень, например, на сырах, но это другой случай. Такую плесень выращивают особым образом специально, и она организму не вредит.