Разрушение мифа: чеснок не помогает повысить иммунитет

Врач добавил, что для сохранения здоровья иммунитет важно не повышать, а поддерживать – чтобы не произошло его снижения, ослабления. В частности, для этого нужно стремиться к тому, чтобы в организме сохранялся баланс витаминов и микроэлементов. Обеспечивает такой баланс питание – оно должно быть разнообразным, витаминизированным, содержать важные для здоровья компоненты.



Тяжельников прокомментировал предполагаемую пользу для иммунитета чеснока, йогуртов и витамина С. Он отметил, что йогурт, подобно другим кисломолочным продуктам, оказывает положительное влияние на микрофлору кишечника. Есть эти продукты для поддержки ресурсов иммунитета действительно полезно.



Но повышают ли они иммунитет, если тот недостаточно силен? И повышает ли его другой „суперфуд“ – чеснок? „Если у человека снижен иммунитет, то поднять его только употребляя повышенные порции витамина С или чеснока не получится. Напротив, могут возникнуть проблемы с ЖКТ“, - ответил эксперт.