В Японии находят загадочные металлические шары

По данным телеканала Daiichi TV, после звонка женщины полиция префектуры оцепила территорию вокруг „железного шарообразного объекта“.

По опубликованным в японских СМИ фотографиям видно, что шар имеет гладкую поверхность бежевого цвета с коричневыми пятнами, возможно, от ржавчины. С двух сторон он имеет выступы — „ушки“ с отверстиями.

Вскоре телеканал Daiichi TV сообщил, что внутри шара „было пусто, и нет никакой опасности взрыва“, поэтому полиция „сняла ограничения вокруг этого района“.

Второй шар обнаружили в пещере около берега на острове Токуносима. Он практически полностью покрыт ржавчиной. Стук по шару показал, что он является полым. На одной стороне заметили петли, а также линию сварки.

Местные эксперты заявили, что по всей вероятности шары являются металлическими буями.