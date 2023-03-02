В Японии находят загадочные металлические шары(2)
Еще в феврале жительница японского города Хамамацу префектуры Сидзуока обнаружила на пляже Энсюхама выброшенный на берег подозрительный металлический шар диаметром 1,5 метра. На днях
По данным телеканала Daiichi TV, после звонка женщины полиция префектуры оцепила территорию вокруг „железного шарообразного объекта“.
По опубликованным в японских СМИ фотографиям видно, что шар имеет гладкую поверхность бежевого цвета с коричневыми пятнами, возможно, от ржавчины. С двух сторон он имеет выступы — „ушки“ с отверстиями.
Вскоре телеканал Daiichi TV сообщил, что внутри шара „было пусто, и нет никакой опасности взрыва“, поэтому полиция „сняла ограничения вокруг этого района“.
Второй шар обнаружили в пещере около берега на острове Токуносима. Он практически полностью покрыт ржавчиной. Стук по шару показал, что он является полым. На одной стороне заметили петли, а также линию сварки.
Местные эксперты заявили, что по всей вероятности шары являются металлическими буями.