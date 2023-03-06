Самый одинокий человек Эстонии? Один кандидат получил на выборах всего лишь один голос(1)
Очередные выборы в Рийгикогу подошли к концу и стал известен самый худший результат на выборах. Нет, без голосов никто не остался (на выборах можно голосовать за себя, если что), но зато один кандидат набрал всего лишь один голос.
Самых худший результат этих выборов - у кандидата под номером 280. Всего один голос набрал 57-летний предприниматель и ландшафтный дизайнер Куллар Луби, баллотировавшийся от „Зеленых Эстонии“ в Вырумаа, Валгамаа и Пылвамаа.
Возможно, причина заключается в недостаточном взаимодействии с избирателями. Даже на страничке „Зеленых“ в Facebook на агитационных материалах рядом с именем и номером мужчины вместо фото красуется гриб.
Во всяком случае, желаем господину Луби не расстраиваться и надеемся, что у него все хорошо, несмотря на неудовлетворительный результат.
Кроме того, в анти-топе выборов пять членов партии Parempoolsed, которые набрали менее 10 голосов.
5 марта в Эстонии завершились выборы в парламент. Убедительную победу на них одержала Партия реформ (31% голосов). Теперь эту партию в парламенте представят 37 депутатов (из 101).