06.03.2023, 15:37
Мед полезен, но не всем: диетолог предупреждает
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Диетолог Дианова рассказала, каким людям не нужно есть мёд. Специалист отметила, что этот продукт является аллергенным, поэтому аллергикам лучше исключить его из своего рациона, — сообщает Medikforum. Но не только им.
„Также не думаю, что мёд следует употреблять тем, у кого имеется сахарный диабет и лишний вес. Потому что все равно это тот же сахар“, — добавила медик.
Кроме того, Дианова напомнила, что мёд является источником фруктозы. Этот вид природного сахара может неблагоприятно сказываться на печени, если она уже ослаблена, нездорова. Людям, которым диагностирован жировой гепатоз , есть мед не нужно, подчеркнула врач.Но и тем, у кого нет проблем со здоровьем, диетолог посоветовала огранчить употребление мёда — 30 граммов в сутки.