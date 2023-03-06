Мед полезен, но не всем: диетолог предупреждает

„Также не думаю, что мёд следует употреблять тем, у кого имеется сахарный диабет и лишний вес. Потому что все равно это тот же сахар“, — добавила мед ик.

Кроме того, Дианова напомнила, что мёд является источником фруктозы. Этот вид природного сахара может неблагоприятно сказываться на печени, если она уже ослаблена, нездорова. Людям, которым диагностирован жировой гепатоз , есть мед не нужно, подчеркнула врач.Но и тем, у кого нет проблем со здоровьем, диетолог посоветовала огранчить употребление мёда — 30 граммов в сутки.