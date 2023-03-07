Правда ли, что можно избавиться от похмелья, если выпить немного алкоголя?

Симптомы похмелья наступают, когда концентрация алкоголя в крови человека возвращается к нулю. С этой точки зрения логично, что, если выпить ещё, уровень алкоголя повысится и похмелье отступит. Однако в какой-то момент эта доза тоже будет выведена из организма — и похмелье вернётся. Так что эта мера может помочь только отсрочить похмелье, но не вылечить его. Причём, вернувшись, оно может быть ещё хуже — исследования учёных Орхусского университета (Дания) подтверждают, что на тяжесть симптомов влияет не только количество выпитого, но и продолжительность периода возлияний. Исследователи в течение недели трижды опросили 112 отправившихся на отдых датчан о количестве выпитого ими алкоголя и тяжести похмелья и выяснили, что к концу недельного отпуска, сопровождавшегося частым употреблением алкоголя, симптомы стали более выраженными. Такого же мнения придерживаются и исследователи из Университета Брауна (США), добавляя, что решение опохмелиться также может стать причиной дальнейшего употребления алкоголя (иными словами, запоя).

Разберёмся сначала с интоксикацией. Науке до сих пор неизвестны точные механизмы возникновения симптомов похмелья, но несколько возможных исследователи всё-таки выделяют. Алкоголь — диуретик (мочегонное средство), который становится причиной обезвоживания, раздражает желудок и вызывает желудочно-кишечные расстройства, влияет на метаболизм печени и тем самым способствует понижению уровня сахара в крови, нарушает сон и биологические ритмы. Кроме того, наш организм воспринимает алкоголь как токсин, поэтому иммунная система пытается избавится от него, провоцируя такие симптомы, как тошнота и повышенное потоотделение.

Словом „похмелье“ часто называют два совершенно разных состояния: последствия алкогольной интоксикации, когда человек перебрал с алкоголем, и лёгкий абстинентный синдром (он же синдром отмены), когда человек с зависимостью испытывает страдания из-за отказа от алкоголя. Симптомы этих двух состояний похожи: тошнота, иногда рвота, головная боль, подавленное психологическое состояние. В случае абстиненции иногда добавляются галлюцинации и судороги.

При этом во многих видах алкоголя содержатся конгенеры — побочные продукты производства этанола (того самого пригодного для употребления спирта), придающие напиткам цвет, вкус и аромат. Одна из разновидностей конгенеров — метанол, спирт, который в больших концентрациях может вызвать тяжёлое отравление и привести к слепоте или даже смерти. Соответственно, чем больше его содержится в напитке, тем сильнее будет интоксикация. Как правило, тёмные напитки содержат большее (но всё ещё относительно безопасное) количество этого вещества (для сравнения, в бренди — 4766 мг/л, а в водке — всего 102 мг/л). Этанол, в свою очередь, — эффективное средство лечения отравлений метанолом, поэтому, вероятно, некоторая доза алкоголя действительно может уменьшить тяжесть симптомов похмелья. Однако мы не нашли ни одного качественного исследования или рекомендации авторитетной медицинской организации, которая бы советовала лечиться от алкогольного отравления таким образом.

Более того, клинических рекомендаций о каком бы то ни было методе лечения похмелья, вызванного интоксикацией, практически нет. В 2005 году международная группа учёных сделала обзор существовавших на тот момент исследований эффективности различных средств, которые считаются лекарством от похмелья, и не смогла найти подтверждения того, что они действительно работают. Научные работы, включённые в обзор, были посвящены пищевым добавкам с растительными экстрактами (бурачник, артишок, опунция), дрожжам, фруктозе, глюкозе и некоторым другим веществам. Учёные пришли к выводу, что единственный способ избежать похмелья — умеренность в употреблении алкоголя.