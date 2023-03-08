Диетолог делится „лучшей диетой“: секрет в цельных продуктах

„Определенный уровень жира является нормальным, и он нужен нам для многих функций организма, включая выработку гормонов, но избыток жира в области живота, известный как висцеральный жир, связан с повышенный риск многих хронических заболеваний. К ним относятся болезни сердца, инсульт, высокое кровяное давление, болезнь Альцгеймера и некоторые виды рака“, — говорит врач-диетолог Василиса Понамарева.

Она специально посоветовала увеличить потребление всей пищи, чтобы увидеть результаты. Цельные продукты — это, по сути, продукты, которые не подвергались обработке, такие как фрукты, овощи и орехи.

„Лучшая диета — это диета с высоким содержанием растительной пищи и низким содержанием продуктов животного происхождения. „Это связано с тем, что растительная пища не содержит холестерина, и если вы едите преимущественно цельные продукты, такие как бобовые, цельнозерновые, орехи, семена, фрукты и овощи, вы будете потреблять мало насыщенных жиров и много клетчатки, что действительно важно для веса. потеря, а также общее состояние здоровья“.

Соблюдение диеты, богатой клетчаткой, означает, что вы будете чувствовать себя сытым и удовлетворенным после еды, это поможет поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови, а поскольку клетчатка действует как наполнитель для вашего стула, она помогает поддерживать оптимальное функционирование вашей пищеварительной системы.