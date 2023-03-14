Специалистами были названы вредные сочетания продуктов и лекарств. По их мнению, люди, которым назначаются курсы каких-то препаратов, должны уведомляться о тех рисках, которые возникают из-за смешивания пищевых и лекарственных компонентов.



Продукты, богатые кальцием, и антибиотики. Молочные продукты, йогурт и сыр могут мешать действию некоторых лекарств, включая антибиотики (тетрациклин, доксициклин, ципрофлоксацин). Эти антибиотики прикрепляются к кальцию в молоке и образуют нерастворимое вещество в желудке и верхних отделах тонкой кишки, которое организм не может усвоить. Таким образом, лекарства не оказывают ожидаемого от них действия.



Маринованные и ферментированные продукты, колбасные изделия и ингибиторы моноаминоксидазы. Перечисленные продукты содержат тирамин, который связан с опасным повышением артериального давления у пациентов, принимающих ингибиторы моноаминоксидазы и некоторые лекарства от болезни Паркинсона.



Продукты, богатые витамином К, и варфарин. Витамин К жизненно важен для производства факторов свертывания крови, предотвращающих кровотечение. Иначе говоря, он оказывает противодействие антикоагулянтному эффекту варфарина. Людям, принимающим антикоаггулянты, вредно есть много капусты, шпината и других листовых зеленых овощей, насыщенных витамином К.