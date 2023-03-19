Жесть недели: российский блогер-сыроед уморил голодом месячного ребенка

Лазаревский районный суд Сочи заключил мужчину под стражу на два месяца. Ранее он был задержан по делу об умершем от истощения младенце.

Семья Лютого проживала в съёмной квартире в поселке Вардане Лазаревского района Краснодарского края. По версии следствия, 11 февраля женщина дома, без помощи врачей, родила ребенка. На учете в больнице младенец на стоял. „В связи с ухудшением состояния здоровья младенца и его длительным отказом от пищи“ женщина с Максимом Лютым повезли его в больницу, но ребенок умер по дороге.

Знакомые блогера рассказали каналу „Осторожно, новости“, что он „игнорировал базовые потребности ребенка и пытался перевести его на праноедение“ — диету, при которой люди длительное время обходятся без пищи и воды. Некоторые праноеды утверждают, что питаются воздухом и солнцем.

16 марта следственный отдел по Лазаревскому району города Сочи назначил матери погибшего младенца домашний арест по статье о причинении смерти по неосторожности. Максим Лютый проходил по делу подозреваемым. 8 марта, когда его везли на следственные действия, он попытался выпрыгнуть из полицейской машины и сбежать. После ему назначили 10 суток административного ареста за неповиновение полицейским.

Максим Лютый — автор программ, курсов и систем, направленных на мотивацию, а также на физическое и духовное развитие. Кроме того, он занимается сыроедением, о чем рассказывает в своих блогах, а также заявляет, что его авторские системы способствуют оздоровлению всего организма.