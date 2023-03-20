Диетолог ошарашил: макароны полезны для здоровья

Михаил Гинзбрг рассказал, что качество и полезность макарон определяется содержанием в них глютена (белок злаковых культур).

„В макаронах из твердых сортов пшеницы много глютена, и она отличается высоким качеством. Чем больше в пшенице глютена, тем выше качество“, — объяснил специалист.

Кроме того, макароны, на изготовление которых идет цельнозерновая мука твердых сортов, содержат пшеничные зародыша, а также пищевые волокна, которыми богаты зерна. Их потребление благоприятно сказывается на состоянии иммунной системы, способствует укреплению здоровья.

„Такие элементы задерживают всасывание питательных веществ, удлиняют состояния сытости, снижают уровень холестерина, стимулируют иммунитет, питают кишечную микрофлору“, — сообщил доктор Гинзбург.

Медик добавил, что полезные для организма макароны из твердых сортов пшеницы являются источником сложных углеводов, которые долго расщепляются в процессе пищеварения. В связи с этим уровень глюкозы после съеденного блюда повышается плавно, а не резко, и не достигает слишком высокого уровня. Врач констатировал, что употребление таких продуктов полезно для профилактики возрастных болезней и продления жизни.