Tопчик
23.03.2023, 09:36

ВИДЕО | В эфире у пропагандиста Соловьева эксперт упал в обморок

 
упал
упал
ФОТО: Youtube

СМИ обсуждают инцидент, произошедший во вторник во время прямого эфира программы „Вечер с Владимиром Соловьевым“ на телеканале „Россия 1“, в ходе которого один из приглашенных экспертов упал в обморок.

По данным российских СМИ, сознание потерял глава школы востоковедения Высшей школы экономики Андрей Карнеев - на кадрах видно, как он чуть пошатывается, а затем падает на пол во время обсуждения роли США в войне России с Украиной.

Медики обследовали Андрея Карнеева, в настоящее время он уже находится дома, пишет „МК“.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии