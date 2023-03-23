23.03.2023, 09:36
ВИДЕО | В эфире у пропагандиста Соловьева эксперт упал в обморок
ФОТО: Youtube
СМИ обсуждают инцидент, произошедший во вторник во время прямого эфира программы „Вечер с Владимиром Соловьевым“ на телеканале „Россия 1“, в ходе которого один из приглашенных экспертов упал в обморок.
По данным российских СМИ, сознание потерял глава школы востоковедения Высшей школы экономики Андрей Карнеев - на кадрах видно, как он чуть пошатывается, а затем падает на пол во время обсуждения роли США в войне России с Украиной.
Медики обследовали Андрея Карнеева, в настоящее время он уже находится дома, пишет „МК“.