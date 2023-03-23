Новым „иностранным агентом“ в России стал блогер Илья Варламов
Роскомнадзор внезапно в четверг обновил список „иностранных агентов“. Внезапно — потому что обычно этим он занимается в конце рабочей недели, вечером в пятницу. Главной звездой среди вновь заклеймённых стал блогер Илья Варламов.
Полный список „обновлений“ выглядит так:
Светлана Лада-Русь (Пеунова)
Павел Чиков
Руслан Айсин
Богда Бакалейко
Илья Варламов
Объединение „Парни Плюс/Парни+“
В разъяснениях сказано: „Илья Варламов попал в список за то, что „распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, получал поддержку от иностранных источников“. Последний ролик Варламова без обязательной теперь „иноагентской“ плашки вышел буквально сегодня и был посвящён будущему российской экономики в условиях санкций.
Юрист и правозащитник Павел Чиков „в том числе распространял недостоверную информацию с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов“.