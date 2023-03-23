Tопчик
23.03.2023, 21:23

Новым „иностранным агентом“ в России стал блогер Илья Варламов

 
Илья Варламов
Илья Варламов
ФОТО: Youtube

Роскомнадзор внезапно в четверг обновил список „иностранных агентов“. Внезапно — потому что обычно этим он занимается в конце рабочей недели, вечером в пятницу. Главной звездой среди вновь заклеймённых стал блогер Илья Варламов.

Полный список „обновлений“ выглядит так:

  • Светлана Лада-Русь (Пеунова)

  • Павел Чиков

  • Руслан Айсин

  • Богда Бакалейко

  • Илья Варламов

  • Объединение „Парни Плюс/Парни+“

В разъяснениях сказано: „Илья Варламов попал в список за то, что „распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, получал поддержку от иностранных источников“. Последний ролик Варламова без обязательной теперь „иноагентской“ плашки вышел буквально сегодня и был посвящён будущему российской экономики в условиях санкций.

Юрист и правозащитник Павел Чиков „в том числе распространял недостоверную информацию с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов“.

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