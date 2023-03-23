Новым „иностранным агентом“ в России стал блогер Илья Варламов

В разъяснениях сказано: „Илья Варламов попал в список за то, что „распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, получал поддержку от иностранных источников“. Последний ролик Варламова без обязательной теперь „иноагентской“ плашки вышел буквально сегодня и был посвящён будущему российской экономики в условиях санкций.