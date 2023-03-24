Ученые определили возраст, в котором начинается упадок мозга

В ходе исследования специалисты анализировали скорость обработки данных человеческим мозгом и то, как она меняется со временем. Ученые обнаружили, что по мере возраста связь между различными областями мозга становится все быстрее и быстрее. Например, у четырехлетних детей она составляет от двух метров в секунду, и удваивается у людей в возрасте от 30 до 40 лет, достигая четырех и более метров в секунду. Лишь после этого возраста начинается замедление.

„Человеческий мозг продолжает развиваться гораздо дольше, чем мы думали“, — отметили научные эксперты.

Исследователи также наблюдали различия между областями мозга. Они установили, что лобная доля — передняя часть мозга, отвечающая за мышление и выполнение задач, — развивается в течение более длительного периода времени по сравнению с областью мозга, отвечающей за движение.

Новые данные были получены благодаря участию в проекте больных эпилепсией. По словам ученых, эти сведения расширяют знания о том, как работает мозг. Они ожидают, что сведения, полученные при исследовании, помогут продвинуться в понимании и лечении не только в области эпилепсии, но и ряда других нарушений головного мозга.