Умерла звезда TikTok, два года страдавшая адской мигренью

„Несколько месяцев назад у меня диагностировали неврит зрительного нерва, а до этого врачи говорили, что моя мигрень связана с сильным стрессом, — писала совсем недавно в своем блоге Джин. — Еще они думали, что у меня рассеянный склероз, но потом исключили его. Сейчас давление в моей голове буквально сбивает меня с ног“.

Вскоре после этого поста Джин госпитализировали, но очень скоро выписали, не решив проблему. Из-за продолжавшейся нестерпимой боли она вновь оказалась в больнице. В своем последнем в жизни посте Томас рассказала, что ждет операцию. „Я жду и не знаю, получится ли у меня принять мое лекарство перед операцией, единственное, которое мне помогает. Никакое другое не справляется с этой адской болью. Очень надеюсь, что операция принесет мне мгновенное облегчение“, — делилась Джин в Тиктоке. Девушка говорила, что от боли не могла поднять голову и тем более ходить — ее везде приходилось возить“.

Через два дня после этого поста, 17 марта, мама двоих сыновей скончалась, не дожив до долгожданной операции. Семья и близкие друзья Джин убиты горем. Несмотря на то что они знали о ее диких приступах мигрени, ее скоропостижная смерть стала для них настоящим шоком.

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