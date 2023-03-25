Любителей шашлыка предупредили о смертельной болезни

В преддверии шашлычного сезона Мансурова призвала не слишком увлекаться жаренным на огне мясом. По её словам, канцерогены присутствуют не только в приготовленных таким образом продуктах, но и в дыме от мангала. В дым входят угарный газ, бензпирен и другие вредные вещества.

Испарения от капающего на угли жира тоже опасны для здоровья, добавила диетолог. Канцерогены из них могут стать причиной развития рака. „Хочу отметить, что обычные дрова менее вредны, чем угли, продающиеся в магазинах. Розжиг наносит тройной удар. После того как вы дрова подожгли, необходимо подождать минут 20–25“, — рассказала Мансурова.

Диетолог посоветовала пропекать продукты на углях, а не жарить. Для этого расстояние между углями и продуктами должно быть не меньше 25 сантиметров. Подгоревшую корочку с мяса нужно срезать, добавила она.

Вредны для организма и копченые продукты, так как использующийся для их приготовления дым также опасен. Канцерогены в копченой рыбе или колбасе образуются при нагреве растительного масла и в прогорклом жире.