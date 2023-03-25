Салман Рушди рассказал о жизни после нападения на него

По словам Рушди, он не ожидал, что попытка его убийства вызовет такой общественный резонанс, и сейчас испытывает благодарность к докторам и поклонникам. Он отмечает, что действительно перестал быть осторожным после переезда в Нью-Йорк. „Но я прожил больше двадцати лет жизни. Было ли это ошибкой? Написал множество книг. „Сатанинские стихи“ были моей пятой издавшейся книгой и четвертым романом, а сейчас издаю двадцать первую. Три четверти моей писательской жизни прошли со времени фетвы. Нельзя сожалеть о жизни“, — рассуждает он.

Рушди уточнил, что не винит в атаке никого, кроме нападавшего, и старается не думать о том, какие ошибки совершила охрана перед его нападением. „Все эти годы я старался удержаться от взаимных обвинений и обиды. Не думаю, что это было бы правильной позицией. Одна из важных вещей, которые я вынес из этого опыта — смотреть вперед, а не назад. Что произойдет завтра, важнее, чем то, что произошло вчера“, — сказал он.

Вечером 12 августа 2022 года неизвестный напал на лауреата Букеровской премии Рушди перед его лекцией в образовательном центре на западе штата Нью-Йорк. Рушди пришлось госпитализировать.

Салман Рушди находится под угрозой смерти из-за фетвы (религиозного предписания) со стороны верховного лидера Ирана аятоллы Хомейни — за написанную им книгу „Сатанинские стихи“, в которой многие мусульмане видят оскорбление пророка Мухаммеда.