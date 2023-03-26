Из-за популярного тикток-тренда госпитализированы уже 50 человек — врачи бьют тревогу

Задача участника — выпить 3,7 литра смеси из крепких алкогольных напитков, воды, подсластителей и таблеток для создания изотонических напитков. Последний ингредиент якобы помогает избежать похмелья. Тем не менее при таком количестве выпитого человек отключается и частично теряет воспоминания о произошедшем. Хештег трена в Тиктоке, как пишет Daily Mail, набирал 70 миллионов просмотров.

Уже 50 американских студентов, которые приняли участие в челлендже, были госпитализированы. И врачи считают, что это неудивительно. „Эта огромная и чрезвычайно опасная дозировка алкоголя может привести к отравлению и смерти“, — говорит изданию доктор Джереми Хейллар, заведующий наркологическим отделением в Brisbane Metro North Health. Он добавляет, что последствиями этих экспериментов также могут быть физические травмы, которые можно получить в результате такого сильного опьянения — например, от драки или аварии. Особенно опасно участие в челлендже для тех, кто по жизни употребляет мало спиртных напитков. „Ваши здоровье и самочувствие слишком важны, чтобы портить их ради лайков и подписчиков“, — подытоживает врач.