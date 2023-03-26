„Проиграли Кварталу 95“: в Сети опубликовали запись, где Иосиф Пригожин материт Путина. Продюсер отрицает ее подлинность

В ходе телефонной беседы, которая продолжается чуть больше получаса, участники диалога в нецензурной форме осуждают действия руководства России, а также говорят о жизни под санкциями.

В частности, человек, представленный на записи как Иосиф Пригожин, сказал, что российские власти „проиграли „Кварталу 95“, ...“ , а президент РФ Владимир Путин „сам себя загнал“ в сложившуюся “х...“ (крайне неприятную ситуацию). „Честно говоря, да, ну, ... , остановился бы, получил бы Нобелевскую премию и ушел бы ... (туда же, куда пограничники с острова Змеиный послали русский военный корабль). Все равно страну отдал, ..., считай“, — сказал он.

„Они нас про... (растратили), наших детей, их будущее, их судьбу, ..., понимаешь?“ — говорит человек, представленный на записи как Фархад Ахмедов. „Если честно, то, конечно же, они преступники, ..., еще какие они преступники“, — отвечает его собеседник.

Полностью запись доступна здесь (18+).

Иосиф Пригожин назвал аудиозапись фейком. „Сегодняшние технологии, нейросети позволяют подделать не только голос, но и беседу… Мою политическую позицию все знают, она присутствует во всех интервью и в общественном поле“, — сказал продюсер, который в войне поддерживает Россию.

Основатель ЧВК Вагнера Пригожин (но уже Евгений) заявил, что, по его мнению, „те люди, которые проводили эту спецоперацию и которые выложили этот разговор, могли думать о том, что разговариваю я“.