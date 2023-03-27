Зеленский встретился с Орландо Блумом. О чем они говорили

„Орландо Блум давно и содержательно работает с этим направлением. Он уже был в Украине, на нашем Донбассе, еще до полномасштабной войны. И знает, что принесла эта агрессия, насколько полномасштабными должны быть усилия мира, чтобы его остановить, чтобы восстановить Украина после войны“, — заявил Зеленский.

По его словам, с Блумом они „обсудили вопросы восстановления нашей страны, нашей школьной инфраструктуры“. Стороны договорились, чтобы их команды работали над несколькими направлениям.

„В частности, это вопрос возвращения наших детей, которые были вывезены в Россию, это создание бомбоубежищ для наших детишек. И третье – это техническое обеспечение дистанционного обучения в тех районах и областях, где невозможно учиться из-за соответствующих угроз“, — сказал Зеленский.

Глава офиса украинского лидера Андрей Ермак в своем Telegram-канале сообщил, что Блум посетил Киев, Ирпень и село Демидов, где увидел страшные последствия боевых действий. На встрече с Зеленским он подчеркнул, что поражен смелостью и стойкостью украинцев. Орландо Блум пообещал поддержать проекты по оказанию гуманитарной помощи и восстановлению объектов инфраструктуры, ориентированных на обеспечение интересов украинских детей.