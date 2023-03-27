Ой фууу! Нюхание чужого пота может помочь в лечении социальной тревожности
Нюхание запаха тела других людей может помочь в лечении социальной тревожности. Об этом пишет Sky News со ссылкой на исследование Каролинского института в Швеции.
В исследовании приняли участие 48 женщин, страдающих социальной тревожностью, некоторым из которых давали нюхать запахи тела, а некоторым — нет. При этом все они проходили лечение с помощью когнитивной терапии на основе осознанности.
Исследование показало, что терапия была более эффективной в сочетании с нюханием запаха пота. У пациенток, которые завершили сеанс терапии при воздействии запахов тела, наблюдалось снижение социальной тревожности на 39%, в то время как без запаха тела показатели тревожности снизились на 17%.
Исследователи полагают, что в человеческом поте есть что-то, что влияет на лечение, однако для подтверждения этой связи необходимы дополнительные исследования.