Ой фууу! Нюхание чужого пота может помочь в лечении социальной тревожности

В исследовании приняли участие 48 женщин, страдающих социальной тревожностью, некоторым из которых давали нюхать запахи тела, а некоторым — нет. При этом все они проходили лечение с помощью когнитивной терапии на основе осознанности.

Исследование показало, что терапия была более эффективной в сочетании с нюханием запаха пота. У пациенток, которые завершили сеанс терапии при воздействии запахов тела, наблюдалось снижение социальной тревожности на 39%, в то время как без запаха тела показатели тревожности снизились на 17%.

Исследователи полагают, что в человеческом поте есть что-то, что влияет на лечение, однако для подтверждения этой связи необходимы дополнительные исследования.