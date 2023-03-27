Топчик
27.03.2023, 18:00

Ой фууу! Нюхание чужого пота может помочь в лечении социальной тревожности

 
1584308167
1584308167
ФОТО: ShotPrime Studio | Shutterstock

Нюхание запаха тела других людей может помочь в лечении социальной тревожности. Об этом пишет Sky News со ссылкой на исследование Каролинского института в Швеции.

В исследовании приняли участие 48 женщин, страдающих социальной тревожностью, некоторым из которых давали нюхать запахи тела, а некоторым — нет. При этом все они проходили лечение с помощью когнитивной терапии на основе осознанности.

Исследование показало, что терапия была более эффективной в сочетании с нюханием запаха пота. У пациенток, которые завершили сеанс терапии при воздействии запахов тела, наблюдалось снижение социальной тревожности на 39%, в то время как без запаха тела показатели тревожности снизились на 17%.

Исследователи полагают, что в человеческом поте есть что-то, что влияет на лечение, однако для подтверждения этой связи необходимы дополнительные исследования.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии