Внезапно! Принц Гарри прилетел в Лондон, чтобы предстать перед судом

Принц Гарри также участвует в деле о клевете против Associated Newspapers из-за статьи о его мерах безопасности, опубликованной в газете Mail on Sunday, которая, по словам газеты, была основана на „честном мнении“. Он также предъявляет иск News Group Newspapers (NGN), издателю газет The Times, The Sunday Times и The Sun (а также ныне несуществующей News of the World) за предполагаемый взлом телефонов. The Sun всегда отрицала, что в газете имело место взлом телефонов, а издатель не признавал каких-либо незаконных действий.