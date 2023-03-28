Внезапно! Принц Гарри прилетел в Лондон, чтобы предстать перед судом

В совместном иске с певцом Элтоном Джоном, актрисой Элизабет Хёрли и другими знаменитостями герцог Сассекский обвиняет газеты в незаконном сборе конфиденциальной информации. По версии обвинения, журналисты прослушивали телефонные разговоры, устанавливали „жучки“ в машинах и домах, а также подкупали полицейских, врачей и банковских служащих и всячески вмешивались в частную жизнь.

Издатель охарактеризовал обвинения как „абсурдную клевету“ и „заранее спланированную и организованную попытку втянуть заголовки Mail в скандал со взломом телефонов“.

Ожидается, что слушания продлятся четыре дня. В итоге судья примет решение, будет ли делу дан ход или оно будет закрыто до суда, чего требуют юристы ANL.

Принц Гарри также участвует в деле о клевете против Associated Newspapers из-за статьи о его мерах безопасности, опубликованной в газете Mail on Sunday, которая, по словам газеты, была основана на „честном мнении“. Он также предъявляет иск News Group Newspapers (NGN), издателю газет The Times, The Sunday Times и The Sun (а также ныне несуществующей News of the World) за предполагаемый взлом телефонов. The Sun всегда отрицала, что в газете имело место взлом телефонов, а издатель не признавал каких-либо незаконных действий.