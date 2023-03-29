Многодетная блогерша родила от собственного пасынка

Балмашева призналась, что роды прошли тяжело: мальчик оказался обвит пуповиной, что грозило гибели ребенка в утробе. „Как же я орала, пока не выпросила эпидуралку“, — написала блогерша в соцсети.

37-летняя Балмашева вышла замуж за 22-летнего Владимира Шавырина в 2020 году. Супруг блогерши — сын ее бывшего мужа Алексея Шавырина. От нынешнего возлюбленного у Балмашевой также есть дочь Ольга. К тому же блогерша воспитывает пятерых приемных детей.

Ранее звезде ставили диагноз бесплодие из-за лишнего веса. Однако спустя некоторое время она все же смогла забеременеть естественным путем.

Марина Балмашева обрела известность после того, как сбросила 58 кг. В 2015 году она весила 132 кг. После похудения блогерша решилась на несколько пластических операций, чтобы удалить лишнюю кожу и сделать подтяжку груди.

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