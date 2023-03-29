Филипп Лось об инциденте в Нарве: я выходил на протесты против аннексии Крыма, а Пуустусмаа снимал фильмы за деньги РФ

Всё это выглядело очень глупо. Мы с Андресом совсем не знакомы, никогда не встречались и не работали вместе. И уж точно он не имеет никакой информации ни о моей жизни, ни о моих взглядах. Бросаться такими оскорбительными словами, как „путинист“, у него не было никого основания. И мне кажется, что проблема в нем самом, в психологическом кризисе что ли. Потому что человек был тесно связан с Россией, много снимал в России, у него наверняка большое количество друзей, знакомых, коллег в РФ. И он просто испытывает сильную боль от того, что происходит в Украине, от этой агрессивной войны, которую затеяла Россия. Я ему сочувствую. Но это никак не оправдывает глупого нетрезвого поступка по отношению ко мне.

Разумеется, я и раньше участвовал в каких-то торжествах. И не всегда люди бывают трезвыми. Но одно дело, если люди давно знакомы и у них есть серьезный бэкграунд отношений… То есть я могу предположить, что кто-то из коллег в Русском театре, с кем я работал 5 лет, мог выпить и начать мне правду-матку резать, что он с чем-то не согласен, за что-то обиделся. Но это люди, с которыми я много лет работал. Им есть что сказать, мне есть, что ответить. Никто из нас не застрахован от ошибок. Мне всегда неловко, когда человек говорит, что какое-то мое действие его обидело, я всегда хочу это исправить. Но я никогда не сталкивался с ситуацией, чтобы претензии высказывал человек, с которым мы вообще не знакомы.