Филипп Лось об инциденте в Нарве: я выходил на протесты против аннексии Крыма, а Пуустусмаа снимал фильмы за деньги РФ(2)
В монологе для портала RusDelfi режиссер Филипп Лось подробно рассказал об инциденте в Нарве, где эстонский коллега, автор фильмов „Красная ртуть“ и „1814“ Андрес Пуустусмаа обвинил его в путинизме и едва не полез в драку. Заодно Филипп раскрыл секрет, что вскоре будет озвучивать Дмитрия Медведева и ставить спектакль про Бориса Немцова.
Всё это выглядело очень глупо. Мы с Андресом совсем не знакомы, никогда не встречались и не работали вместе. И уж точно он не имеет никакой информации ни о моей жизни, ни о моих взглядах. Бросаться такими оскорбительными словами, как „путинист“, у него не было никого основания. И мне кажется, что проблема в нем самом, в психологическом кризисе что ли. Потому что человек был тесно связан с Россией, много снимал в России, у него наверняка большое количество друзей, знакомых, коллег в РФ. И он просто испытывает сильную боль от того, что происходит в Украине, от этой агрессивной войны, которую затеяла Россия. Я ему сочувствую. Но это никак не оправдывает глупого нетрезвого поступка по отношению ко мне.