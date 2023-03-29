Медик советует лучший сок для пожилых
По словам врача-диетолога Соломатиной, в пожилом возрасте может быть очень полезен вишневый сок. Специалистка отметила, что напиток и вишни способствует хорошему засыпанию. Но его надо пить с осторожностью. Об этом пишет Medikforum.
„Вишня содержит гормон сна мелатонин. Из-за этого сок рекомендуется пить вечером, лучше – за час до сна“, — объяснила Елена Соломатина.
При этом диетолог посоветовала использовать трубочки для питья вишневого сока, поскольку он содержит кислоты, небезопасные для зубной эмали.
Также медик высказалась о том, что правильнее всего употреблять самостоятельно приготовленный напиток. Для этого можно использовать даже замороженные ягоды, сок все равно будет более полезным, чем магазинное изделие, в котором могут содержаться консерванты, искусственные добавки. Соломатина добавила, что замороженная вишня может содержать больше витаминов и микроэлементов, чем привозная свежая.