Медик советует лучший сок для пожилых

Также медик высказалась о том, что правильнее всего употреблять самостоятельно приготовленный напиток. Для этого можно использовать даже замороженные ягоды, сок все равно будет более полезным, чем магазинное изделие, в котором могут содержаться консерванты, искусственные добавки. Соломатина добавила, что замороженная вишня может содержать больше витаминов и микроэлементов, чем привозная свежая.