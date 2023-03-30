Врач объяснила, когда не нужно пить воду

„Например, считается, что каждому человеку необходимо выпивать по 6-8 стаканов чистой воды в день. На самом деле это распространенный миф“, — привела пример медик.

Специалистконстатировала: взрослому человеку вода нужна в количестве из расчета 30 мл на один килограмм веса. Потребность организма в воде возрастает, если имеет место сильная потливость и присутствуют факторы, способствующие активной потере телом влаги (жара, заболевания, повышенные физнагрузки): “Также необходимо больше пить при диарее, запоре или тепловом ударе“.

Однако существуют обстоятельства, когда пить много воды совсем не нужно – более того, рекомендуется сокращать количество потребляемой жидкости. „При некоторых заболеваниях почек или сердечной недостаточности избыток воды может повысить нагрузку на органы и ухудшить общее состояние“, — подчеркнула Ольга Фролова.

Врач также упомянула о другом мифе, который утверждает, что для утоления жажды подходит только чистая вода. „На самом деле чай, другие напитки и даже пища тоже считаются источниками воды“, — постулировала эксперт.

По словам социалистки, в обычных условиях воду следует пить, исходя из собственных ощущений. Не нужно пить воду, если этого совсем не хочется – дополнительные порции жидкости, употребляемые „потому что так надо“, ненужным образом разжижают кровь, провоцируют дефицит электролитов в клетках.

Также врач посоветовала не использовать в качестве источника жидкости сладкие напитки, алкоголь, энергетики, рассолы – это чревато для организма передозировкой сахара и соли.