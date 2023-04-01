ГАЛЕРЕЯ | На большом сольном концерте Алики Миловой русские и эстонцы пели и веселились вместе!

Алика даже спела одну песню на русском языке, доказав, что музыка объединяет и приносит в мир дружбу и добро.

Поздравляем Алику с успешным концертом и желаем яркого выступления на „Евровидении“ в Ливерпуле.

В недавнем интервью изданию „Kroonika“ Алика сказала, что во время учебы в Нарвской эстонской гимназии были люди, которые ее недолюбливали. В преддверии шоу „Эстония ищет суперзвезду“ она боялась, как ее примут эстонцы, но переживания оказались напрасными. После победы в проекте Алика сказала, что может стать мостом между эстонским и русским обществом.

Среди различных хобби Алики — рисование и шитье. „На шитье сейчас у меня не так много времени, но рисование вернулось в мою жизнь, и через пару лет я бы хотела сделать сольный концерт, совмещенный с выставкой. И я все время танцую, не только физически, но и внутренне“, — говорит певица.

Алика хотела изучать психологию, но потом решила, что на язык человеческих эмоций могут влиять и песни. Певица также рассказала „Kroonika“, что еще год назад по большей части вращалась в русскоязычном обществе, но благодаря своему бойфренду-эстонцу теперь более интегрирована в эстоноязычный мир. Она познакомилась с творчеством местных знаменитостей. Одна из любимых групп Алики — Ruja, ей нравится рок-энергия этого ансамбля.